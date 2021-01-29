Будет рвать ветер и упадут морозы: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Погода в Украине в последние выходные дни января будет неоднозначная в разных областях Украины. Будет идти снег, ожидается сильный штормовой ветер и местами будут морозы.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что на дорогах будет гололед и предупредила водителей об опасности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В Украине завершающие выходные января обещают осадки, гололед и будет рвать ветер.

Будет преобладать периодический снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области - дождь или мокрый снег. Днем 31-го января - временная пауза в осадках в большинстве областей Украины. На дорогу на "лысой" резине не выезжайте, опасно. Или от гололеда, или от водителя со слабым нервами, который будет ехать рядом и может пострадать от подобного "лысого" разгильдяйства", - написала синоптик.

Карта погоды

А вот температура воздуха на выходных будет прыгать, от -9 градусов в ночное время до +7 днем на востоке.

"Температура воздуха, как школьники на перемене - кто куда. Ночью за школьные гаражи побегут покурить "старшеклассники", умеренные морозы, -3-9 градусов, а днем ​​"начальные классы" еще будут слушаться, будет теплее, от 3 мороза до 3 тепла. В восточных областях, на юге, а также в Днепре с районами предполагается теплая погода, днем ​​3 + 7 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве она пообещала влажную погоду, морозы и сильный ветер со штормовыми порывами.

"В Киеве на выходных будет преобладать влажная погода, лишь днем ​​в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы поморозит, -5-8 градусов, днем ​​ожидается 0-3 градуса мороза. Ветер будет порывистым, закутывайте шею", - отметила синоптик и предупредила, что февраль в Украине начнется с визита очередного циклона из Италии-Балкан.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине закончатся снегопады.

А также рассказывали о том, что синоптики напугали прогнозом погоды на февраль в Украине.