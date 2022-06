Бритни Спирс вышла замуж: фото со свадьбы, которую хотел сорвать ее бывший

Как пишет издание Metro, певица надела платье от Версаче, чтобы обменяться клятвами с любимым. Шла к алтарю певица под романтическую песню Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love.

Свадебный зал выглядел сказочно!

Площадку с празднования удалось подсмотреть с дрона.

Карета Золушки для молодоженов:

The DailyMail reports a horse and carriage we’re spotted around 4pm arriving today for Britney Spears and Sam Asghari’s wedding!



Britney is reportedly going all out for her day as intended despite crazy interruptions. #BritneyWedding pic.twitter.com/VknsrPYltb