Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній

Як пише видання Metro, співачка одягла сукню від Версаче, щоб обмінятися клятвами з коханим. Йшла до вівтаря співачка під романтичну пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling In Love.

Весільна зала виглядала казково!

Майданчик зі святкування вдалося підгледіти з дрону.

Карета попелюшки для молодят:

The DailyMail reports a horse and carriage we’re spotted around 4pm arriving today for Britney Spears and Sam Asghari’s wedding!



Britney is reportedly going all out for her day as intended despite crazy interruptions. #BritneyWedding pic.twitter.com/VknsrPYltb