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Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній

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США, П'ятниця 10 червня 2022 13:55
Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній Брітні Спірс вийшла заміж (колаж: Lite, фото: instagram.com/samasghari)
Автор: Світлана Мащенко

Брітні Спірс втретє вийшла заміж у четвер 9 червня. Зірка нульових сказала "так" своєму коханому Сему Асгарі, з яким зустрічалася з 2016-го року. Весільна церемонія вийшла скандальною через колишнього чоловіка співачки Джейсона Александера, що проник до маєтку і вів звідти трансляцію в соцмережах.

Читайте про подробиці та перипетії в нашому матеріалі Lite нижче.

Як пройшла церемонія

Як пише видання Metro, співачка одягла сукню від Версаче, щоб обмінятися клятвами з коханим. Йшла до вівтаря співачка під романтичну пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling In Love.

Весільна зала виглядала казково!

Майданчик зі святкування вдалося підгледіти з дрону.

Карета попелюшки для молодят:

В гості до Брітні завітали її зіркові друзі. Як от Мадонна, Періс Хілтон, Донателла Версаче, Селена Гомес, Леді Гага, Мерайя Кері та інші.

Зіркові гості на весіллі Брітні:

Поява колишнього чоловіка, поліція та арешт

Екс-чоловік Брітні, з яким вона була одружена 55 годин, хотів зірвати весілля. Джейсон Александер переліз через паркан маєтку і хотів зробити пряму трансляцію з весілля. Але поліція, що чергувала на місці, швидко його затримала.

Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній

Фото: затримання екс-чоловіка Брітні на весіллі (BackGrid)

Відео: Джейсон вів трансляцію з весілля

Весілля пройшло без родичів Брітні, але з винятком

За чутками, єдиним членом сім'ї Брітні, запрошеним на весілля, був її брат Браян. Батько Джеймі Спірс, мати Лінн Спірс і сестра Джеймі-Лінн Спірс виключені зі списку запрошених.

Сини Брітні від першого шлюбу, 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден Джеймс, також пропустили весілля.

Особисте життя Брітні завжди було скандальним

Вперше Брітні вийшла заміж 3 січня 2004 року за Джейсона Александера, друга дитинства, в Лас-Вегасі. Шлюб був анульований через 55 годин, а Спірс заявила, що "не повністю віддавала собі звіт в серйозності того, що відбувається".

У вересні 2004-го Брітні вийшла заміж з Кевіна Федерлайна, танцівника та модель. Від нього вона народила двох синів - Шона Престона та Джейдена Джеймса.

У 2007-му році Брітні та Федерлайн розлучилися. Не обійшлося без судів, скандалів через фінансові питання та опікунство.

У 2006 та 2007 році Спірс мала публічні зриви та скандали. Після цього опікунство над Брітні взяв її батько - він мав контролювати особисте й фінансове життя співачки.

Минуло 13 років, перш ніж суд ухвалив рішення, що Брітні може сама розпоряджатися своїм життям. 12 листопада 2021-го Брітні стала нарешті вільною.

Із Семом Асгарі вона заручилася у вересні 2021 року, а навесні 2022-го стало відомо про вагітність співачки, яка, на жаль, скінчилася викиднем.

І ось 9 червня Брітні та молодший за неї на 12 років красунчик Сем побралися.

Поки Сем та Брітні не показали офіційні фото, пропонуємо подивитися на спільні знімки пари:

Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишнійБрітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишнійБрітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній

Фото: instagram.com/samasghari

Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній

Фото: Getty Images

Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишнійБрітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишнійБрітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній

Фото: instagram.com/britneyspears

Раніше ми писали, що Брітні Спірс отримає 15 мільйонів за випуск книги про своє життя.

Також нещодавно Брітні Спірс розповіла, як виглядати молодше на 10 років

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Брітні Спірс
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