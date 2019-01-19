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Багатство і успіх: хто з знаків зодіаку "приречений" стати знаменитим

Lite » Стиль життя 19.01.2019 - 22:59
Багатство і успіх: хто з знаків зодіаку "приречений" стати знаменитим
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Народжені під знаком Водолія привабливі і доброзичливі

Вчені з'ясували, що діти, народжені під знаком Водолія (з 20 січня по 18 лютого), мають набагато більше шансів стати багатими і знаменитими, ніж інші знаки зодіаку.

Дослідники з Університету Арканзасу у Пайн Блафф проаналізували випадкових людей всіх професій на протязі всієї історії і з'ясували, що знаменитості і багаті люди найчастіше народжуються саме під знаком Водолія, повідомляє Daily Mail.

Вчені вивчили знаки зодіаку акторів, актрис, а також політиків, дослідників, соціологів, авторів і соціальних працівників, дні народження яких були відомі.

Багатство і успіх: хто з знаків зодіаку &quot;приречений&quot; стати знаменитимФото: Кріштіану Роналду (Teleprogramma.pro)

Згідно з дослідженням, Водолії - це "глибокі мислителі, які притягують своєю унікальністю".

"У них є сильне прагнення до незалежності і виділенню в натовпі, але вони також, безсумнівно, гарні в спілкуванні і дружбу", - упевнені вчені.

Багатство і успіх: хто з знаків зодіаку &quot;приречений&quot; стати знаменитимФото: Опра Уїнфрі (Sunny7.ua)

АктерЭштон Катчер, футболіст Кріштіану Роналду, співак Боб Марлі, ведуча Опра Вінфрі, актор Крістіан Бейл, баскетболіст Майкл Джордан - ось приклади багатих, успішних і знаменитих Водоліїв.

 

 

 

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