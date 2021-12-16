Близится Ретроградная Венера: дата и что строго запрещено в это время

Венера перейдет в ретроградное движение с 19 декабря и пробудет в таком состоянии до 1 февраля. В этот период нас ждут определенные перемены в настроениях, эмоциональном состоянии, действиях и так далее.
Что можно и нельзя делать в это время, Lite рассказала знаменитый астролог Арина Артуровна.
"Особенный эмоциональный всплеск, нестабильность настроения, хандра и тоска - яркие примеры того, что ожидает человека в этот период. Именно в это время нередко принимаются решения по радикальной смене имиджа, также происходит переоценка ценностей", - говорит астролог.
По словам Арины Артуровны, во время ретроградности планеты может возникать желание вернуться к старым связям, восстановить давно разрушенное, доделать недоделанное.
"Даже если поиск старых партнеров не предусмотрен планами, неожиданная встреча может произойти сама собой. Поэтому в данном периоде очень важно разобраться не только в своих чувствах в личном плане, но и решить деловые и финансовые вопросы", - рассказывает эксперт.
Как правило, ретроградное время позволяет намного легче пережить все внутренние и внешние катаклизмы и подготовиться к новому витку отношений или сотрудничества.
Личные отношения, которые зародились во время ретроградной Венеры, как правило, никакого будущего не предполагают.
Особое внимание следует уделять финансовым вопросам. Не нужно давать деньги в долг, с некоторой долей осторожности надо отнестись к депозитным вкладам, нельзя вестись на разного рода скидки и "выгодные предложения".
Отметим, что в состоянии ретроградности Венера бывает на протяжении около 40 дней приблизительно каждые полтора года. При обратном движении планеты все то, за что она отвечает, находится в абсолютно другом измерении.
Ранее астролог также предупредила про переход Меркурия в знак Козерога, который произошел 13 декабря.