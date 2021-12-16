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Близится Ретроградная Венера: дата и что строго запрещено в это время

Автор: Светлана Мащенко

Венера перейдет в ретроградное движение с 19 декабря и пробудет в таком состоянии до 1 февраля. В этот период нас ждут определенные перемены в настроениях, эмоциональном состоянии, действиях и так далее.

Что можно и нельзя делать в это время, Lite рассказала знаменитый астролог Арина Артуровна.

"Особенный эмоциональный всплеск, нестабильность настроения, хандра и тоска - яркие примеры того, что ожидает человека в этот период. Именно в это время нередко принимаются решения по радикальной смене имиджа, также происходит переоценка ценностей", - говорит астролог.

По словам Арины Артуровны, во время ретроградности планеты может возникать желание вернуться к старым связям, восстановить давно разрушенное, доделать недоделанное.

"Даже если поиск старых партнеров не предусмотрен планами, неожиданная встреча может произойти сама собой. Поэтому в данном периоде очень важно разобраться не только в своих чувствах в личном плане, но и решить деловые и финансовые вопросы", - рассказывает эксперт.

Как правило, ретроградное время позволяет намного легче пережить все внутренние и внешние катаклизмы и подготовиться к новому витку отношений или сотрудничества.

Личные отношения, которые зародились во время ретроградной Венеры, как правило, никакого будущего не предполагают.

Особое внимание следует уделять финансовым вопросам. Не нужно давать деньги в долг, с некоторой долей осторожности надо отнестись к депозитным вкладам, нельзя вестись на разного рода скидки и "выгодные предложения".

При ретроградной Венере не стоит делать следующее:

  • начинать новые знакомства и отношения, решать вопросы, связанные с бракосочетанием;
  • пользовать услугами ивент-компаний для проведения торжеств и праздников;
  • покупать предметы роскоши, интерьерные элементы, антиквариат, дорогие вещи;
  • заниматься бизнес-планом, делать финансовые вливания, снимать депозиты - отложите все действия, касающиеся денег;
  • проводить мероприятия, касающиеся юрисдикции - заключение договоров, проведение финансовых операций;
  • делать незапланированные хирургические операции, новые косметологические процедуры;
  • приобретать и создавать компании, оформлять патенты.

При ретроградной Венере рекомендуется:

  • приводить к завершению дела, которые были начаты раньше, проекты, связанные со сферой Венеры - мир моды, красоты, искусство и прочее;
  • заниматься переоценкой личных эстетических и этических ценностей;
  • смотреть по-другому на брак и деловые отношения в бизнесе;
  • пересматривать состав своего гардероба, выбрасывать или отдавать на благотворительность лишние или ненужные вещи;
  • посвящать время духовному росту, посещать заведения культуры;
  • уделять внимание реализации собственных творческих изысканий - полезно будет заняться делами, которые всегда откладывали на потом;
  • уделять больше времени близким людям, родителям и детям;
  • заниматься обустройством домашнего пространства, его эстетической частью;
  • заниматься рукоделием или пробовать новое хобби.

Отметим, что в состоянии ретроградности Венера бывает на протяжении около 40 дней приблизительно каждые полтора года. При обратном движении планеты все то, за что она отвечает, находится в абсолютно другом измерении.

Ранее астролог также предупредила про переход Меркурия в знак Козерога, который произошел 13 декабря.

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