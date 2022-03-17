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17 марта 2022: чем особенный этот день, что нельзя делать и у кого день ангела

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Четверг 17 марта 2022 05:00
17 марта 2022: чем особенный этот день, что нельзя делать и у кого день ангела Фото: какой праздник 17 марта (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

17 марта 2022 года в мире, а особенно в Ирландии отмечают День Святого Патрика, украинцы - День мобилизационного работника, а евреи - Пурим. Православная церковь 17 марта чтит память преподобного Герасима Иорданского, а в народе этот день называют Герасим Грачевник.

Что можно и нельзя делать в этот день, кого поздравить с днем ангела, выдающиеся даты - читайте ниже в материале Lite.

Традиции этого дня

Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей - это один из первых признаков наступления весны. Отсюда и название - Герасим Грачевник.

17 марта принято было выгонять из дома мару - злых духов.

Незамужние девушки гадали: они выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если женщина - то удастся выйти замуж в этом году.

Что сегодня нельзя делать

  • Планировать на этот день любые медицинские операции.
  • Делать крупные покупки - это будут напрасно потраченные деньги.
  • Ссориться и ругаться.
  • Много физически работать.
  • Смотреть в зеркало до рассвета.

Приметы на 17 марта

  • Если грачи играют - к хорошей погоде, стаями вьются над гнездами - к изменчивой, кричат - к дождю.
  • Если утром туманно, то день будет солнечным,
  • Если ночь безоблачная, то весна будет теплой.

Именины сегодня празднуют:

Герасим, Василий, Данил, Павел, Юлиания, Яков, Григорий, Вячеслав и Ульяна.

Выдающиеся события 17 марта

1845 - англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.

1917 - В Киеве создали Украинскую Центральную Раду.

1937 - в СССР приняли закон, лишивший крестьян свободы передвижения.

1943 - трагедия села Ремель - одно из крупнейших военных преступлений на территории Украины.

1951 - Украинская повстанческая армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с СССР.

1960 - В Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1972 - в Киеве создали Институт книги и книгопечатания.

1980 - английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.

1995 - Верховная Рада Украины упразднила пост президента Крыма.

1995 - впервые в эфир вышел художественный канал Территория А на телеканале ICTV

1999 - началось производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута.

2021 - обнародовано интервью президента США Джо Байдена телекомпании ABC, в котором Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. "Да, считаю", - подтвердил Байден.

Ранее мы писали также когда День весеннего равноденствия 2022.

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