Спасибо за сына: Осадчая и Горбунов похвастались важным событием

Звездная пара телеведущих - Катя Осадчая и Юрий Горбунов - уже отпраздновали четвертую годовщину свадьбы в среду, 3 февраля. Они взаимно поздравили друг друга с этим важным событием.

Горбунов в Instagram поздравил жену с льняной свадьбой и поблагодарил за сына Ивана, который родился тоже в феврале 2017-го, как и их дружная семья.

"Сегодня у нас льняная свадьба! Это еще так мало! А сколько всего было! А сколько еще будет! Люблю тебя, моя @kosadha! И спасибо тебе за Ивана!" - подписал снимок с женой Юра.

Юрий Горбунов поздравил жену Катю Осадчую с годовщиной свадьбы (скрин: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя ответила романтичным фото, на котором они с мужем позируют в соломенных шляпках. Телеведущая пишет, что невероятно счастлива в браке с Горбуновым.

"@gorbunovyuriy, счастлива, что в этот день четыре года назад, сказала тебе да. До золотой свадьбы еще далеко, но сегодня наша льняное свадьба, и пусть будет еще множество раз по четыре. Люблю тебя", - искренне призналась телеведущая.

Катя Осадчая призналась в любви мужу в их годовщину свадьбы (скрин: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики пожелали много счастья дружественной звездной семье. Они оставили множество комментариев под постами телеведущих:

Берегите свое счастье, замечательная пара!

Большущего Вам счастья.

Поздравляем! Вы прекрасны! Счастья Вашей семье!

Такие трогательные.

Поздравления красивой паре!

К слову, недавно Катю Осадчую заподозрили в третьей беременности, но звезда пока что не прокомментировала слухи.

Телеведущие поженились 3 февраля 2017-го года, а уже 18-го числа родился их сын Иван. Интересно, что они не торопятся показывать лицо малыша широкому кругу людей.

Катя воспитывает двух сыновей. Старшего Илью она родила в сентябре 2002 года от первого мужа - бизнесмена и народного депутата от "Партии зеленых" Олега Полищука.