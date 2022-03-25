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Бисквит в мультиварке всего за четыре шага: очень простой рецепт

Фото: Бисквит (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Бисквит в мультиварке готовить даже проще, чем в обычной духовке. Нам понадобится минимум ингредиентов, всего четыре шага и идеальный бисквит к чаю готов.

Своими секретами поделился Евгений Клопотенко.

Кулинар говорит, чтобы бисквит не падал, надо соблюдать два правила: правильные пропорции и последовательность действий.

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 200 г сахара
  • 160 г муки
  • 1 щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
  • 20 г сливочного масла (для смазывания формы)

Фото: Таким получится наш бисквит

Пошаговый рецепт

  1. Достаньте из холодильника 5 яиц, важно, чтобы они были комнатной температуры. Если нет времени ждать, можно опустить яйца на пару минут в теплую воду. Подготовьте другие ингредиенты.
  2. Яйца разбейте в стеклянную миску, добавьте щепотку соли, 200 г сахара и 1 ч. л. ванильного сахара. Начинайте взбивать. Как понять, что хватит сбивать? Масса должна увеличиться в 3 раза. В любом случае, чем больше увеличится тесто, тем лучше потом поднимется бисквит.
  3. Далее ответственный момент: добавляйте муку силиконовой лопаткой и небольшими порциями, чтобы основная масса не упала. Спешить тут не надо.
  4. Смажьте чашу мультиварки 20 г сливочного масла. Аккуратно выложите в нее будущий бисквит и выпекайте 40 минут в режиме "Выпечка". Если такого режима нет, то можно использовать режимом "Мультиповар" на температуре 175 градусов и тоже 40 минут.

Когда мультиварка выключится, оставьте на 15 минут, не открывая. Далее откройте, дайте остыть, а только потом вытащите.

Раньше кулинар дал рецепт идеальных оладий.

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рецептЕвгений Клопотенко