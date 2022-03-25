Бисквит в мультиварке всего за четыре шага: очень простой рецепт

Кулинар говорит, чтобы бисквит не падал, надо соблюдать два правила: правильные пропорции и последовательность действий.
Ингредиенты:
5 яиц
200 г сахара
160 г муки
1 щепотка соли
1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
20 г сливочного масла (для смазывания формы)
Фото: Таким получится наш бисквит
Пошаговый рецепт
Достаньте из холодильника 5 яиц, важно, чтобы они были комнатной температуры. Если нет времени ждать, можно опустить яйца на пару минут в теплую воду. Подготовьте другие ингредиенты.
Яйца разбейте в стеклянную миску, добавьте щепотку соли, 200 г сахара и 1 ч. л. ванильного сахара. Начинайте взбивать. Как понять, что хватит сбивать? Масса должна увеличиться в 3 раза. В любом случае, чем больше увеличится тесто, тем лучше потом поднимется бисквит.
Далее ответственный момент: добавляйте муку силиконовой лопаткой и небольшими порциями, чтобы основная масса не упала. Спешить тут не надо.
Смажьте чашу мультиварки 20 г сливочного масла. Аккуратно выложите в нее будущий бисквит и выпекайте 40 минут в режиме "Выпечка". Если такого режима нет, то можно использовать режимом "Мультиповар" на температуре 175 градусов и тоже 40 минут.
Когда мультиварка выключится, оставьте на 15 минут, не открывая. Далее откройте, дайте остыть, а только потом вытащите.