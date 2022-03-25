Бисквит в мультиварке всего за четыре шага: очень простой рецепт

Бисквит в мультиварке готовить даже проще, чем в обычной духовке. Нам понадобится минимум ингредиентов, всего четыре шага и идеальный бисквит к чаю готов.

Когда мультиварка выключится, оставьте на 15 минут, не открывая. Далее откройте, дайте остыть, а только потом вытащите.

Кулинар говорит, чтобы бисквит не падал, надо соблюдать два правила: правильные пропорции и последовательность действий.

Раньше кулинар дал рецепт идеальных оладий.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!