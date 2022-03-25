RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бісквіт в мультиварці всього за чотири кроки: дуже простий рецепт

Фото: Бісквіт (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Бісквіт в мультиварці готувати навіть простіше, ніж у звичайній духовці. Нам знадобиться мінімум інгредієнтів, всього чотири кроки і ідеальний смаколик до чаю готовий.

Своїми секретами поділився Євген Клопотенко.

Кулінар каже, аби бісквіт не падав, треба дотримуватися двох правил: правильні пропорції та послідовність дій.

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 200 г цукру
  • 160 г борошна
  • 1 дрібка солі
  • 1 ч. л. ванільного цукру (за бажанням)
  • 20 г вершкового масла (для змащування форми)

Фото: Таким вийде наш бісквіт

Покроковий рецепт

  1. Дістаньте з холодильника 5 яєць, важливо, щоб вони були кімнатної температури. Якщо немає часу чекати, можна опустити яйця на пару хвилин у теплу воду. Підготуйте інші інгредієнти.
  2. Яйця розбивайте в скляну миску, додайте дрібку солі, 200 г цукру і 1 ч. л. ванільного цукру. Починайте взбивати. Як зрозуміти, що вистачить збивати? Маса повинна збільшитися в 3 рази. У будь-якому випадку, чим більше збільшиться тісто, тим краще потім підніметься бісквіт.
  3. Далі відповідальний момент: додавайте борошно силіконовою лопаткою та невеликими порціями, щоб основна маса не впала. Поспішати тут не треба.
  4. Змастіть чашу мультиварки 20 г вершкового масла. Акуратно викладіть у неї майбутній бісквіт і випікайте 40 хвилин в режимі "Випічка". Якщо такого режиму немає, то можна використовувати режимом "Мультіповар" на температурі 175 градусів і теж 40 хвилин.

Коли мультиварка вимкнеться, залиште на 15 хвилин, не відкриваючи. Далі відкрийте, дайте охолонути, а тільки потім витягніть.

Раніше кулінар дав рецепт ідеальних оладок.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте LITE в Google News
рецептЕвгений Клопотенко