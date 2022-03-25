Бісквіт в мультиварці всього за чотири кроки: дуже простий рецепт

Кулінар каже, аби бісквіт не падав, треба дотримуватися двох правил: правильні пропорції та послідовність дій.
Інгредієнти:
5 яєць
200 г цукру
160 г борошна
1 дрібка солі
1 ч. л. ванільного цукру (за бажанням)
20 г вершкового масла (для змащування форми)
Фото: Таким вийде наш бісквіт
Покроковий рецепт
Дістаньте з холодильника 5 яєць, важливо, щоб вони були кімнатної температури. Якщо немає часу чекати, можна опустити яйця на пару хвилин у теплу воду. Підготуйте інші інгредієнти.
Яйця розбивайте в скляну миску, додайте дрібку солі, 200 г цукру і 1 ч. л. ванільного цукру. Починайте взбивати. Як зрозуміти, що вистачить збивати? Маса повинна збільшитися в 3 рази. У будь-якому випадку, чим більше збільшиться тісто, тим краще потім підніметься бісквіт.
Далі відповідальний момент: додавайте борошно силіконовою лопаткою та невеликими порціями, щоб основна маса не впала. Поспішати тут не треба.
Змастіть чашу мультиварки 20 г вершкового масла. Акуратно викладіть у неї майбутній бісквіт і випікайте 40 хвилин в режимі "Випічка". Якщо такого режиму немає, то можна використовувати режимом "Мультіповар" на температурі 175 градусів і теж 40 хвилин.
Коли мультиварка вимкнеться, залиште на 15 хвилин, не відкриваючи. Далі відкрийте, дайте охолонути, а тільки потім витягніть.