Беременная во второй раз Меган Маркл на руках с Арчи попалась на фото

Сообщается, что папарацци подловили Меган на следующий день после возвращения мужа из Великобритании, то есть 21 апреля. Недавно снимки появились в сети.

Интересно, что кадров с беременной первенцем Маркл очень много, ведь тогда она жила на родине супруга, и волей-неволей попадала на фото во время разных мероприятий.

Теперь же внук Елизаветы II и его жена личности неофициальные, поэтому могут спокойно прогуливаться по улице в повседневной одежде. На 39-летней Меган были надеты джинсы, темная кофта и куртка. А большой живот выдает, что она на третьем триместре беременности (по некоторым данным роды состоятся в начале лета).

Беременная Меган Маркл попалась на фото (twitter.com/SparkleMeghan)

И хотя кадры с Меган и малышом Арчи выглядят случайными, ее уже заподозрили в каверзах, назвав фото "сливом". Ведь они появились 23 апреля, в день, когда младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи празднует третий день рождения, в честь чего дворец опубликовал его официальное фото. Таким образом, Маркл якобы решила утереть нос Кембриджам.