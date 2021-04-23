Вагітна вдруге Меган Маркл на руках з Арчі попалася на фото

Повідомляється, що папараці підловили Меган на наступний день після повернення чоловіка з Великобританії, тобто 21 квітня. Нещодавно знімки з'явилися в мережі.

Цікаво, що кадрів з вагітною первістком Маркл дуже багато, адже тоді вона жила на батьківщині чоловіка, і волею-неволею потрапляла на фото під час різних заходів.

Тепер же онук Єлизавети II і його дружина особи неофіційні, тому можуть спокійно прогулюватися вулицею в повсякденному одязі. На 39-річній Меган були надіті джинси, темна кофта і куртка. А великий живіт видає, що вона на третьому триместрі вагітності (за деякими даними пологи відбудуться на початку літа).

Вагітна Меган Маркл попалася на фото (twitter.com/SparkleMeghan)

І хоча кадри з Меган і малюком Арчі виглядають випадковими, її вже запідозрили в каверзах, назвавши фото "зливом". Адже вони з'явилися 23 квітня, в день, коли молодший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон принц Луї святкує третій день народження, на честь чого палац опублікував його офіційне фото. Таким чином, Маркл нібито вирішила втерти ніс Кембріджам.