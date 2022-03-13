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Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принимать украинских беженцев в собственном доме

Автор: Светлана Мащенко

Бенедикт Камбербэтч примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья - Homes for Ukraine.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, известный по роли детектива Шерлока Холмса артист предоставит свое жилье беженцам из Украины

"Каждый должен сделать все, что от него зависит. У нас рекордное количество людей, которые вызвались принять украинцев в свои дома. Я надеюсь, что также стану частью этого", - сказал Камбербэтч.

Напомним, что несколько дней назад британский актер Бенедикт Камбербэтч вновь выразил солидарность и поддержку украинцам в войне против России.

Во время церемонии награждения Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре звезда "Шерлока" вышел на сцену за наградой. Затем он увидел у кого-то из присутствующих в зале сине-желтый флаг и попросил передать его на сцену.

Фото: Бенедикт Камбербэтч с украинским флагом (ВСУ)

Ранее мы писали, какие российские звезды, которые уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать других.

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звезды шоу-бизнесаБенедикт Камбербетч