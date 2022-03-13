Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий приймати українських біженців у власному домі

Бенедикт Камбербетч візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла - Homes for Ukraine.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса артист надасть своє житло біженцям з України
"Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої будинки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього", - сказав Камбербетч.
Нагадаємо, що кілька днів тому британський актор Бенедикт Камбербетч знову висловив солідарність та підтримку українцям у війні проти Росії.
Під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі зірка "Шерлока" вийшов на сцену за відзнакою. Потім він побачив у когось із присутніх у залі синьо-жовтий прапор і попросив передати його на сцену.
Фото: Бенедикт Камбербетч з українським прапором (ЗСУ)
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