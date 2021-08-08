Новолуние в августе 2021 перевернет жизнь этих знаков Зодиака: названы счастливчики

Овен

Ваши организаторские способности смогут достичь огромных высот! Люди будут следовать за вами, и не пожалеют. Ведь вы будете легко справляться с любыми делами, вне зависимости от их сложности. Овен будет полон энергии и будет четко видеть цель, следуя к ней.

Близнецы

У Близнецов проснется невероятный дар убеждения, благодаря которому вы сможете добиваться высот и вершин. Вы сможете обосновать и донести до начальства, что вам пора бы повысить зарплату. Но не переусердствуйте, чтобы вас не посчитали слишком напористым.

Рак

Раков ждет финансовый успех - вы сможете навести порядок в своих денежных делах, разобраться с кредитными задолженностями и понять, где можно сэкономить, а на чем подзаработать. Дерзайте, звезды и планеты на вашей стороне!

Дева

Наблюдательность и проницательность Девы может достичь таких высот, о которых вы даже не подозревали. Интуиция и логика сработают четко, и вы сможете сделать правильные выводы. Людям вокруг может даже показаться, что Дева читает их мысли!