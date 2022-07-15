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Август принесет хлопоты и проблемы этим знакам Зодиака: кому следует быть осторожнее

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Пятница 15 июля 2022 07:03
Август принесет хлопоты и проблемы этим знакам Зодиака: кому следует быть осторожнее Фото: Гороскоп на август 2022 года (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Гороскоп на последний месяц лета сулит множество важных изменений в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Для некоторых изменения принесут дополнительные хлопоты, а для остальных - откроют путь, к счастью, и удаче.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых август станет временем хлопот и неприятностей. Об этом сообщает Joy-pup.

Овен

В конце лета вам придется столкнуться с некоторыми проблемами и принять важное решение по поводу взаимоотношений с другими людьми. Придется разорвать токсичную дружбу или неразделенную любовь. Они тянут вас вниз и не дают двигаться дальше.

Рак

Остерегайтесь в августе сплетен и интриг. В вашем окружении есть завистники, держитесь от них подальше. Сохраняйте позитивное отношение к будущему и не допускайте появления негативных мыслей.

Весы

У вас очень сильный темперамент и иногда это вредит вашему общению с близкими людьми. Возможны ссоры и обиды со стороны людей, которые вас любят. Научитесь успокаиваться и обдумывать свои слова перед тем, как и сказать родному человеку.

Стрелец

Ваши мысли и действия в августе получат мощный толчок для переоценки ценностей. Постарайтесь не тратить энергию на то, чем вы пользоваться не будете. А еще астрологи рекомендуют прекращать искать отговорки, чтобы не заводить серьезные отношения и семью. Это позволит сменить тип людей, с которыми вы встречаетесь.

Кстати, ранее мы писали о том, для кого из знаков Зодиака август станет месяцем побед.

А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака звезды обещают сложный период до осени.

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