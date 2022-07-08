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Август станет для этих знаков Зодиака месяцем побед: кому точно повезет

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Пятница 08 июля 2022 07:00
Август станет для этих знаков Зодиака месяцем побед: кому точно повезет Фото: Эти знаки Зодиака в августе накроет победами и удачей (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Гороскоп на август 2022 года говорит, что последний месяц лета станет периодом подведения итогов и принятия важных решений. Некоторые представители зодиакального созвездия захотят сменить место проживания, работу или поставят точку в отношениях.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых август станет временем настоящих побед. Кому повезет в конце лета - читайте ниже.

Телец

Август станет для Тельцов месяцем больших планов. Можно начинать их строить с первых дней и особенно удачными будут проекты в плане хобби и спорта. Продумайте все от начала и до конца и отложите - пусть ваши идеи отстоятся и начнут воплощаться в жизнь.

В середине месяца возможны различные авантюры и риск. Не отказывайтесь от веселья, но будьте предельно осторожны и внимательны.

Рак

Середина августа принесет приятные сюрпризы. Это могут быть покупки, о которых вы давно мечтали или же путешествия туда, куда вы давно хотели поехать. Используйте этот подарок судьбы, что создать запас положительных эмоций.

В конце месяца возможны совершенно новые повороты в отношениях с близкими людьми и друзьями. И лучший способ справиться с этим периодом - искать взвешенные компромиссы, а потом принимать решения.

Дева

В середине августа вам придется решить множество важных вопросов и выбрать свой дальнейший жизненный путь. Выбрать будет непросто, а свернуть потом с намеченного невозможно. Руководствуйтесь не только здравым смыслом, но и интуицией.

В конце месяца вам придется одним махом избавиться от ненужных людей и проблем, которые вы старались не замечать. Но этот шаг освободит вам место для совершенно новых приключений, поэтому не стоит его бояться.

Скорпион

Август станет период стремительного продвижения по карьерной лестнице, и все рабочие вопросы выйдут на первый план. Ваши успехи будут расти, а вместе с ними амбиции. Будьте осторожны, чтобы не зазнаться сверх меры.

В личной сфере это потянет череду разочарований и ссор - вплоть до расставания. Если кто-то тянет вас вниз и не дает расти, то есть смысл задуматься о том, насколько гармоничны ваши отношения с партнером и принять верное решение.

Водолей

Конец лета будет очень насыщенным, и вы успеете сделать очень многое, и еще больше захотите сделать. В какой-то момент будет казаться, что вы пытаетесь объять необъятное. Смело идите вперед - вас ждет успех и признание.

В конце месяца возьмите паузу и смените обстановку - отправляйтесь в горы, навестите друзей или родных, просто выберитесь на природу. Такой перерыв принесет массу позитивных впечатлений и добавит сил.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака в июле обретет финансовый успех.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака июль принесет удачу в любви.

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