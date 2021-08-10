Август принесет финансовое благополучие этим знакам Зодиака: счастливчиков всего четверо!

Финансовый гороскоп на август 2021 года говорит о том, что конец лета подарит многим знакам Зодиака возможности улучшить свое материальное положение. Кто-то получит больше работы, а соответственно и большую зарплату. А кому-то повезет в других направлениях и деньги придут из других источников.

Астрологи назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака, которым с финансами повезет в первой половине августа. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Первая половина августа принесет Овнам много дел в бизнесе и на работе. Действовать нужно решительно и быстро. Опасный день – 13 августа, не стоит совершать покупки и вкладывать свои средства. А вот в остальные дни – можно оформлять кредиты на что-то нужное, совершать крупные покупки и инвестировать свои средства в прибыльный бизнес.

Рак

Для Раков ближайшая неделя станет благоприятной в финансовом плане, особенное везение стоит ожидать после 11 августа. Переход Меркурия в Деву символизирует новую финансовую эру и многие потоки будут на стороне Раков. Можно отправляться на шоппинг, смело менять работу, искать новых партнеров по бизнесу или воплощать в жизнь смелые идеи.

Дева

В ближайшие дни Девы станут настоящими любимчиками финансовой фортуны. Увеличение доходов ожидают в первую очередь тех, кто работает в сфере науки, студентов и тех, кто хочет запустить собственный бизнес. Вас ожидает настоящее время прорывов и гениальных решений.

Водолей

Деньги будут просто идти к вам в руки в ближайшие дни. Финансовый поток будет постоянный и без перерывов. Воспользуйтесь моментом, чтобы решить свои проблемы, развивать свой бизнес и осваивать новые знания. Ожидайте новых предложений и гениальные идеи. Но не допускайте никакого обмана в финансовой сфере – это сильно навредит.