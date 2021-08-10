Серпень принесе фінансове благополуччя цим знакам Зодіаку: щасливчиків всього четверо!

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року говорить про те, що кінець літа подарує багатьом знакам Зодіаку можливості поліпшити своє матеріальне становище. Хтось отримає більше роботи, а відповідно і більшу зарплату. А комусь пощастить в інших напрямках і гроші прийдуть з інших джерел.

Астрологи назвали головних щасливчиків за знаком Зодіаку, яким з фінансами пощастить в першій половині серпня. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

Перша половина серпня принесе Овнам багато справ в бізнесі та на роботі. Діяти потрібно рішуче і швидко. Небезпечний день - 13 серпня, не варто здійснювати покупки та вкладати свої кошти. А ось в інші дні - можна оформляти кредити на щось потрібне, здійснювати великі покупки та інвестувати свої кошти в прибутковий бізнес.

Рак

Для Раків найближчий тиждень стане сприятливим у фінансовому плані, особливе везіння варто очікувати після 11 серпня. Перехід Меркурія в Діву символізує нову фінансову еру і багато потоків будуть на стороні Раків. Можна вирушати на шопінг, сміливо міняти роботу, шукати нових партнерів по бізнесу або втілювати в життя сміливі ідеї.

Діва

Найближчими днями Діви стануть справжніми улюбленцями фінансової фортуни. Збільшення доходів очікують в першу чергу тих, хто працює у сфері науки, студентів і тих, хто хоче запустити власний бізнес. Вас чекає справжній час проривів і геніальних рішень.

Водолій

Гроші будуть просто йти до вас в руки найближчими днями. Фінансовий потік буде постійний і без перерв. Скористайтеся моментом, щоб розв'язати свої проблеми, розвивати свій бізнес і освоювати нові знання. Чекайте нових пропозицій і геніальні ідеї. Але не допускайте ніякого обману у фінансовій сфері – це сильно зашкодить.