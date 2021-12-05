Астрологи заявили, что пяти знакам Зодиака в декабре 2021 повезет больше всех

Овен

По словам астрологов, знак Зодиака ждет удача с середины месяца. Вы почувствуете мощный прилив сил и энергии, вы станете лучше, выносливее, как ментально, так и физически. Прекратите отсиживаться в зоне комфорта и готовьтесь принимать подарки судьбы.

Декабрь 2021 идеально подходит для покупок, развлечений и ярких эмоций. Не сидите на месте, жизнь - в движении.

Скорпион

Астрологи уверены, что Скорпионам улыбнется удача практически во всех сферах жизни. Вы сможете избавиться от груза лишнего, начать новую жизнь. В жизни могут появиться новые увлечения, а насущные проблемы решатся будто сами по себе.

Важно сохранять оптимизм, и все будет по плечу. Улыбайтесь, дарите окружающим позитив, и все вернется вам сторицей.

Стрелец

Для Стрельцов декабрь станет одним из самых продуктивных в этом году. Звезды и планеты подарят вам много положительной энергии, благодаря чему вас ждет везение в работе и бизнесе.

В вашей голове могут родиться невероятные идеи, но пока не делитесь ими, до тех пор пока они не обретут какую-то более понятную форму.

Козерог

Козерогам в декабре удастся стать самими собой. Астрологи уверены, что вам повезет практически во всем, но больше всего - в любви. Амурные дела станут для вас лейтмотивом начала зимы.

Причем благоприятный период для вас будет тянуться не до 1 января, а далеко за пределы 2021-го года. Для вас настанет время, когда самые заветные мечты могут воплотиться в жизнь.

Водолей

Водолеи будут настоящими баловнями судьбы в декабре. Астрологи говорят, что у вас может получиться кардинально изменить вашу жизнь в том направлении, в котором вы сами этого захотите.

В новый 2022 года Водолеи смогут войти обновленными и более сильными, избавившись от хлама в жизни и в голове.