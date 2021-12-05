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Астрологи заявили, что пяти знакам Зодиака в декабре 2021 повезет больше всех

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Воскресенье 05 декабря 2021 06:00
Астрологи заявили, что пяти знакам Зодиака в декабре 2021 повезет больше всех Фото: Гороскоп на декабрь 2021 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 сулит четырем знакам Зодиака наибольший успех среди всех остальных представителей зодиакального круга. Кто самые удачливые знаки, которых последний месяц года может одарить везением в любви, деньгах, карьере?

Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

По словам астрологов, знак Зодиака ждет удача с середины месяца. Вы почувствуете мощный прилив сил и энергии, вы станете лучше, выносливее, как ментально, так и физически. Прекратите отсиживаться в зоне комфорта и готовьтесь принимать подарки судьбы.

Декабрь 2021 идеально подходит для покупок, развлечений и ярких эмоций. Не сидите на месте, жизнь - в движении.

Скорпион

Астрологи уверены, что Скорпионам улыбнется удача практически во всех сферах жизни. Вы сможете избавиться от груза лишнего, начать новую жизнь. В жизни могут появиться новые увлечения, а насущные проблемы решатся будто сами по себе.

Важно сохранять оптимизм, и все будет по плечу. Улыбайтесь, дарите окружающим позитив, и все вернется вам сторицей.

Стрелец

Для Стрельцов декабрь станет одним из самых продуктивных в этом году. Звезды и планеты подарят вам много положительной энергии, благодаря чему вас ждет везение в работе и бизнесе.

В вашей голове могут родиться невероятные идеи, но пока не делитесь ими, до тех пор пока они не обретут какую-то более понятную форму.

Козерог

Козерогам в декабре удастся стать самими собой. Астрологи уверены, что вам повезет практически во всем, но больше всего - в любви. Амурные дела станут для вас лейтмотивом начала зимы.

Причем благоприятный период для вас будет тянуться не до 1 января, а далеко за пределы 2021-го года. Для вас настанет время, когда самые заветные мечты могут воплотиться в жизнь.

Водолей

Водолеи будут настоящими баловнями судьбы в декабре. Астрологи говорят, что у вас может получиться кардинально изменить вашу жизнь в том направлении, в котором вы сами этого захотите.

В новый 2022 года Водолеи смогут войти обновленными и более сильными, избавившись от хлама в жизни и в голове.

Ранее астролог рассказала всем знакам Зодиака, как встретить Новый год, чтобы привлечь успех на целых 365 дней.

Также мы писали про самые мощные события декабря 2021, которые могут повлиять на жизнь каждого из нас.

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