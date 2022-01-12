ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец января принесет финансовые трудности

Новина українською →
Среда 12 января 2022 05:01
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец января принесет финансовые трудности Названы знаки Зодиака, которым конец января принесет проблемы с финансами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на январь говорит о том, что первый месяц года будет спокойным в сфере финансов. У большинства представителей зодиакального созвездия денежная сфера будет насыщенная и даже прибыльная.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в конце января могут быть финансовые проблемы. Об этом информирует Ftimes.

Рак

Представители этого знака Зодиака очень ответственно относятся к деньгам, умеют экономить и порой сто раз подумают, прежде чем потратить свои кровные на развлечения или необязательные покупки.

В конце января их временно покинет финансовая удача и укрепить материальное положение не получится. Ожидается много расходов и деньги будут просто испаряться.

Астрологи рекомендуют не планировать путешествия, не подписывать важные документы и не совершать крупные покупки. Постарайтесь начать экономить уже сейчас, чтобы конец месяца не вогнал вас в долговую яму.

Весы

Есть большой риск трудностей в бизнесе, даже возможно банкротство или потеря большой суммы денег. Также есть вероятность потерять все накопления и вклады. Весы ждет серьезное испытание и придется доставать из кармана последние деньги.

Постарайтесь избежать эмоционального и профессионального выгорания. Для этого не задерживайтесь на работе, чаще гуляйте с родными и близкими на свежем воздухе, не увлекайтесь кофе и энергетиками, полноценно спите ночью.

Если ваша работа сильно вас сейчас выматывает, и она вам не нравится – она не принесет пользу. Попробуйте сменить свои задачи или подождите, пока закончится неблагоприятный период.

Стрелец

Удача в конце января отвернется от трудолюбивых Стрельцов. Начальство предъявлять претензии к вам не будет, но и поводов повышения зарплаты или получения премии тоже не предвидится.

Астрологи рекомендуют не брать на себя сразу много дел, тем более, что январь приготовил им трудности и финансовые потери. Особенно сложно будет бизнесменам.

Не стоит вкладывать свои средства в конце января или планировать расширение проекта – все планы сорвутся, а деньги прогорят.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым 2022 год принесет богатство.

А также рассказывали о том, под каким девизом 2022 год пройдет для каждого знака Зодиака.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака астрология
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На краю света: украинская экспедиция впервые идет на штурм самой высокой горы Антарктиды
На краю света: украинская экспедиция впервые идет на штурм самой высокой горы Антарктиды