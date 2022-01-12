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Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким кінець січня принесе фінансові труднощі

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Середа 12 січня 2022 05:01
Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким кінець січня принесе фінансові труднощі Названо знаки Зодіаку, яким кінець січня принесе проблеми з фінансами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на січень говорить про те, що перший місяць року буде спокійним у сфері фінансів. У більшості представників зодіакального сузір'я грошова сфера буде насичена і навіть прибуткова.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких в кінці січня можуть бути фінансові проблеми. Про це інформує Ftimes.

Рак

Представники цього знака Зодіаку дуже відповідально ставляться до грошей, вміють економити й часом сто разів подумають, перш ніж витратити свої кревні на розваги або необов'язкові покупки.

В кінці січня їх тимчасово покине фінансова удача і зміцнити матеріальне становище не вийде. Очікується багато витрат і гроші будуть просто випаровуватися.

Астрологи рекомендують не планувати подорожі, не підписувати важливі документи та не здійснювати великі покупки. Постарайтеся почати економити вже зараз, щоб кінець місяця не увігнав вас в боргову яму.

Терези

Є великий ризик труднощів у бізнесі, навіть можливе банкрутство або втрата великої суми грошей. Також є ймовірність втратити всі накопичення і вклади. Терези чекає серйозне випробування і доведеться діставати з кишені останні гроші.

Постарайтеся уникнути емоційного і професійного вигорання. Для цього не затримуйтеся на роботі, частіше гуляйте з рідними та близькими на свіжому повітрі, не захоплюйтеся кавою та енергетиками, повноцінно спите вночі.

Якщо ваша робота сильно вас зараз вимотує, і вона вам не подобається – вона не принесе користь. Спробуйте змінити свої завдання або почекайте, поки закінчиться несприятливий період.

Стрілець

Удача в кінці січня відвернеться від працьовитих Стрільців. Начальство пред'являти претензії до вас не буде, але і приводів підвищення зарплати або отримання премії теж не передбачається.

Астрологи рекомендують не брати на себе відразу багато справ, тим більше, що січень приготував їм труднощі та фінансові втрати. Особливо складно буде бізнесменам.

Не варто вкладати свої кошти в кінці січня або планувати розширення проєкту – всі плани зірвуться, а гроші прогорять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким 2022 рік принесе багатство.

А також розповідали про те, під яким девізом 2022 рік пройде для кожного знака Зодіаку.

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