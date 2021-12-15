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Астрологи назвали знаки Зодиака, которых Тигр в 2022-м поведет под венец: избранных только трое

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет о трех знаках Зодиака, которым судьба приготовила значительные жизненные перемены. Астрологи говорят, что у представителей этих созвездий больше всего шансов стать на свадебный рушник в году Черного Тигра.

Об этом пишет Meta.ua.

Стрелец

Астрологи говорят, что Новый год порадует ярых одиночек Стрельцов. В следующем году вам наконец удастся найти свою половинку, с которой вы сможете обрести счастье. Больше всего шансов пойти под венец у Стрельцов в конце года.

Дева

Для этого знака Зодиака год Тигра также будет очень удачным для того, чтобы решиться на этот решительный шаг. При этом стоит помнить, что брак - это труд, и над отношениями вам придется много работать. Пустив все на самотек, вы не сможете достичь гармоничных взаимоотношений со своей половинкой.

Водолей

Астрологи говорят, что в 2022 году Водолеи будут привлекательными и уверенными в себе, это позволит им не только преуспеть в работе, но и положительно скажется на личной жизни. Астрологи сообщили, что представители этого зодиакального созвездия больше всего шансов вступить в брак имеют весной.

Ранее мы писали о знаках Зодиака, которым Павел Глоба предрек богатство в следующем 2022-м году.

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Гороскоп