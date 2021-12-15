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Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких Тигр у 2022-му поведе під вінець: обраних лише троє

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік розповість про три знаки Зодіаку, яким доля приготувала значні життєві зміни. Астрологи кажуть, що у представників цих сузір'їв найбільше шансів стати на весільний рушник у році Чорного Тигра.

Про це пише Meta.ua.

Стрілець

Астрологи кажуть, що Новий рік порадує затятих одинаків Стрільців. У наступному році вам нарешті вдасться знайти свою половинку, з якою ви зможете знайти щастя. Найбільше шансів піти під вінець у Стрільців наприкінці року.

Діва

Для цього знака Зодіаку рік Тигра також буде дуже вдалим для того, щоб зважитися на цей рішучий крок. При цьому варто пам'ятати, що шлюб - це праця, і над стосунками вам доведеться багато працювати. Пустивши все на самоплив, ви не зможете досягти гармонічних взаємин зі своєю половинкою.

Водолій

Астрологи кажуть, що у 2022 році Водолії будуть привабливими і впевненими в собі, це дозволить їм не тільки досягти успіху в роботі, але й позитивно позначиться на особистому житті. Астрологи повідомили, що представники цього зодіакального сузір'я найбільше шансів одружитися мають навесні.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, яким Павло Глоба передрік багатство у наступному 2022-му році.

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Гороскоп