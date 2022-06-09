Астрологи назвали знак Зодиака - главного везунчика июля 2022 года: не упустите ваш шанс!

Гороскоп на июль 2022 расскажет о знаке Зодиака, которого астрологи назвали самым большим везунчиком середины лета.
Об этом пишет Lady Health.
Астрологи считают, что этот месяц будет удачным для Стрельца во всех отношениях. Тем не менее, нельзя сказать, что у представителей знака все будет получаться, словно по волшебству. Ведь везение Стрельца в июле - это результат приложенных ранее усилий.
На работе вас может ждать повышение, как в должности, так и в заработной плате. Поэтому совет вам: не сбавляйте набранный ранее темп, чтобы не разочаровать руководство в том, что вы - лучший выбор.
Повезет тем Стрельцам, что задействованы в сфере торговли. Астрологи говорят, что ваша харизма и красноречие помогут вам сделать прорыв в бизнесе.
А вот заработанное состояние вам не советуют тратить зря. Если есть возможность, лучше отложите деньги, финансовая подушка не помешает. Кроме того, возможно, вам подвернется возможность выгодно уложиться.
В личной жизни наступит период полного взаимопонимания и идиллии. Семейные представители знака могут рассчитывать на всяческую поддержку со стороны своей половинки. А вот одинокие Стрельцы имеют все шансы вступить в романтические отношения с долгосрочной перспективой.
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