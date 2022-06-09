Астрологи назвали знак Зодіаку - найбільшого везунчика липня 2022: не прогавте ваш шанс!

І цей щасливчик - Стрілець!

Астрологи вважають, що цей місяць буде вдалим для Стрільця в усіх відношеннях. Проте, не можна сказати, що у представників знака все буде виходити, немов за помахом чарівної палички. Адже везіння Стрільців в липні - це результат прикладених раніше зусиль.

На роботі вас може чекати підвищення як в посаді, так і в заробітній платні. Тому порада вам: не зменшуйте набраний раніше темп, щоб не розчарувати керівництво в тому, що ви - найкращий вибір.

Щаститиме тим Стрільцям, що задіяні у сфері торгівлі. Астрологи кажуть, що ваша харизма і красномовство допоможуть вам зробити прорив у бізнесі.

А от зароблені статки вам не радять витрачати даремно. Якщо є можливість, краще відкладіть гроші, фінансова подушка не завадить. Крім того, можливо, вам підвернеться можливість вигідно вкластися.

В особистому житті настане період повного взаєморозуміння й ідилії. Сімейні представники знака можуть розраховувати на всіляку підтримку з боку своєї половинки. А ось самотні Стрільці мають всі шанси вступити в романтичні відносини з довгостроковою перспективою.