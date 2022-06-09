ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Астрологи назвали знак Зодіаку - найбільшого везунчика липня 2022: не прогавте ваш шанс!

Новость на русском →
Четвер 09 червня 2022 07:00
Астрологи назвали знак Зодіаку - найбільшого везунчика липня 2022: не прогавте ваш шанс! Фото: Гороскоп на липень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на липень 2022 розповість про знак Зодіаку, якого астрологи назвали найбільшим везунчиком середини літа.

Про це пише Lady Health.

І цей щасливчик - Стрілець!

Астрологи вважають, що цей місяць буде вдалим для Стрільця в усіх відношеннях. Проте, не можна сказати, що у представників знака все буде виходити, немов за помахом чарівної палички. Адже везіння Стрільців в липні - це результат прикладених раніше зусиль.

На роботі вас може чекати підвищення як в посаді, так і в заробітній платні. Тому порада вам: не зменшуйте набраний раніше темп, щоб не розчарувати керівництво в тому, що ви - найкращий вибір.

Щаститиме тим Стрільцям, що задіяні у сфері торгівлі. Астрологи кажуть, що ваша харизма і красномовство допоможуть вам зробити прорив у бізнесі.

А от зароблені статки вам не радять витрачати даремно. Якщо є можливість, краще відкладіть гроші, фінансова подушка не завадить. Крім того, можливо, вам підвернеться можливість вигідно вкластися.

В особистому житті настане період повного взаєморозуміння й ідилії. Сімейні представники знака можуть розраховувати на всіляку підтримку з боку своєї половинки. А ось самотні Стрільці мають всі шанси вступити в романтичні відносини з довгостроковою перспективою.

Раніше ми писали, життя яких знаків Зодіаку суттєво зміниться всередині літа.

Також астрологи розповіли про знаки Зодіаку, у яких найкраща сумісність у ліжку.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
STYLER
Чому на заправках не можна наливати паливо в пластикові каністри: названо наслідки
Чому на заправках не можна наливати паливо в пластикові каністри: названо наслідки