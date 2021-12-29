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Астрологи назвали главных везунчиков и неудачников 2022: узнайте, в каком вы списке

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 сулит везение и неудачу некоторым знакам Зодиака. Кто станет баловнем судьбы, а кто - наоборот будет преодолевать трудности?

Об этом пишет Rsute.

В тройке счастливчиков года Тигра оказались Овен, Рак и Дева, а вот Львам, Скорпионам и Стрельцам повезет гораздо меньше.

Кому повезет в 2022-м году

Овен

Удача будет рядом с Овнами в течение года - особенно в амурной и деловой сферах жизни. Астрологи пророчат вам улучшение материального блага, не исключено, что вы сможете обзавестись новыми крупными покупками: авто, квартирой, дачей.

Чтобы все сложилось удачно, уделите время саморазвитию, займитесь повышением профквалификации, расставьте приоритеты на ближайшие 365 дней.

Рак

Ракам будет везти во многих сферах жизни. В начале года вам понадобится гибкость, сосредоточенность, уверенность в себе. При этом следует вовремя распознавать манипуляторов и недоброжелателей, которые захотят вам навредить.

Особенно крупно повезет вам в любовной сфере. Если вы одиноки, вас ждет встреча со второй половинкой, с которой удастся построить крепкие отношения.

Дева

Девы окажутся в центре внимания в 2022 году. Но важно не лениться, чтобы достигнуть высоких показателей, в бизнесе, делах, карьере. Займитесь саморазвитием и повышением квалификации. А чтобы не перегореть, вовремя отдыхайте.

Одиноким Девам предстоит судьбоносная встреча с человеком, который станет им близок и дорог.

Кому не повезет в 2022-м году

Лев

Вас ждет довольно сложный период в 2022-м году. Неудача будет преследовать как в финансовой сфере жизни, так и в других областях. Чтобы заработать хотя бы минимальный доход, придется прилагать титанические усилия.

Но не расстраивайтесь сильно. В результате вы получите новый жизненный опыт, который вам еще не раз пригодится. Закалка еще больше поможет вам в достижении всех поставленных целей, а также в опережении конкурентов.

Скорпион

У Скорпионов вероятны как депрессии, так и нервные срывы. Рекомендуется в любой ситуации стараться держать свои эмоции под контролем и регулярно заниматься расслабляющими практиками (йогой, медитацией).

Некоторые представители зодиакального круга поставят точку в отношениях с партнером. Если они токсичные, не стоит за них держаться и пытаться вернуть то, что невозможно. Мудрость и терпение должны стать главными качествами в течение всего года.

Стрелец

Стрельцам придется нелегко в год Тигра. Неурядицы будут как в личной сфере жизни, так и в деловой. Вам придется не раз попотеть, чтобы преодолеть препятствия на своем пути.

Почаще прислушивайтесь к советам родных и близких людей, особенно к старшим родственникам. Они могут давать мудрые советы, которые помогут решить сложные задачи.

Ранее также мы писали, что ждет по восточному гороскопу людей, рожденных под знаком Бык, Крыса, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья в 2022 году.

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