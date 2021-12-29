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Астрологи назвали головних везунчиків і невдах 2022: дізнайтеся, в якому ви списку

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 обіцяє везіння і невдачу деяким знакам Зодіаку. Хто стане улюбленцем долі, а хто - навпаки долатиме труднощі?

Про це пише Rsute.

У трійці щасливчиків року Тигра виявилися Овен, Рак і Діва, а ось Левам, Скорпіонам і Стрільцям пощастить набагато менше.

Кому пощастить у 2022-му році

Овен

Удача буде поруч з Овнами протягом року - особливо в амурній і діловій сферах життя. Астрологи пророкують вам поліпшення матеріального блага, не виключено, що ви зможете обзавестися новими великими покупками: авто, квартирою, дачею.

Щоб все склалося вдало, приділіть час саморозвитку, займіться підвищенням профкваліфікації, розставте пріоритети на найближчі 365 днів.

Рак

Ракам буде щастити в багатьох сферах життя. На початку року вам знадобиться гнучкість, зосередженість, впевненість в собі. При цьому слід вчасно розпізнавати маніпуляторів і недоброзичливців, які захочуть вам нашкодити.

Особливо добряче пощастить вам в любовній сфері. Якщо ви самотні, вас чекає зустріч з другою половинкою, з якою вдасться побудувати міцні відносини.

Діва

Діви опиняться в центрі уваги у 2022 році. Але важливо не лінуватися, щоб досягти високих показників, в бізнесі, справах, кар'єрі. Займіться саморозвитком і підвищенням кваліфікації. А щоб не перегоріти, вчасно відпочивайте.

Самотнім Дівам належить доленосна зустріч з людиною, яка стане їм близька і дорога.

Кому не пощастить у 2022-му році

Лев

Вас чекає досить складний період у 2022-му році. Невдача буде переслідувати як у фінансовій сфері життя, так і в інших сферах. Щоб заробити хоча б мінімальний дохід, доведеться докладати титанічні зусилля.

Але не турбуйтеся сильно. В результаті ви отримаєте новий життєвий досвід, який вам ще не раз стане в нагоді. Загартування ще більше допоможе вам у досягненні всіх поставлених цілей, а також у випередженні конкурентів.

Скорпіон

У Скорпіонів ймовірні як депресії, так і нервові зриви. Рекомендується в будь-якій ситуації намагатися тримати свої емоції під контролем і регулярно займатися розслаблюючими практиками (йогою, медитацією).

Деякі представники зодіакального кола поставлять крапку у відносинах з партнером. Якщо вони токсичні, не варто за них триматися і намагатися повернути те, що неможливо. Мудрість і терпіння повинні стати головними якостями протягом усього року.

Стрілець

Стрільцям доведеться нелегко в рік Тигра. Негаразди будуть як в особистій сфері життя, так і в діловій. Вам доведеться не раз попітніти, щоб подолати перешкоди на своєму шляху.

Частіше прислухайтеся до порад рідних і близьких людей, особливо до старших родичів. Вони можуть давати мудрі поради, які допоможуть вирішити складні завдання.

Раніше також ми писали, що чекає за східним гороскопом людей, народжених під знаком Бик, Щур, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Вівця, Мавпа, Півень, Собака і Свиня у 2022 році.

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