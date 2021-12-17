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Астрологи назвали главных счастливчиков в конце декабря: их всего четверо!

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Пятница 17 декабря 2021 05:03
Астрологи назвали главных счастливчиков в конце декабря: их всего четверо! Астрологи назвали главных счастливчиков конца декабря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на декабрь 2021 говорит о том, что последний месяц года станет довольно напряженным и тревожным периодом. Могут быть проблемы в личных отношениях и ссоры из-за финансов.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым непременно повезет во второй половине декабря. Об этом информирует SlovoFraza.

Телец

Трудолюбие Тельца весь этот год было на высоте и в конце декабря они смогут почувствовать, что не зря старались. У них появится возможность улучшить качество своей жизни. Возможно, кардинальные изменения в конце декабря произойдут в сфере личных отношений или в работе. Но результат будет один – успех непременно их найдет.

Рак

Представителям этого знака стоит поискать баланс между личной жизнью и работой. В конце декабря в их жизни возможны изменения в любви и стоит использовать это время, чтобы получать от жизни и любви больше удовольствия.

Весы

В жизни Весов 2021 год стал настоящим переворотом. Эти перемены были долгожданными. Но стоит остаток декабря потратить на любимое дело, так как это будет способствовать эффективности и успеху еще больше.

Водолей

Почти весь год вы шли к намеченной цели и сейчас стоите на пороге совершенно новых ощущений. Начинайте наслаждаться жизнью, у вас есть шанс полностью перезагрузить свою жизнь и начать совершенно новую главу в истории.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы знаки Зодиака, которые в 2022 году вступят в брак.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака год Черного Тигра принесет богатство.

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