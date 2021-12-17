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Астрологи назвали головних щасливчиків в кінці грудня: їх всього четверо!

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П'ятниця 17 грудня 2021 05:03
Астрологи назвали головних щасливчиків в кінці грудня: їх всього четверо! Астрологи назвали головних щасливчиків кінця грудня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на грудень 2021 говорить про те, що останній місяць року стане досить напруженим і тривожним періодом. Можуть бути проблеми в особистих відносинах і сварки через фінанси.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким неодмінно пощастить у другій половині грудня. Про це інформує SlovoFraza.

Телець

Працьовитість Тельця весь цей рік була на висоті й в кінці грудня вони зможуть відчути, що не дарма старалися. У них з'явиться можливість поліпшити якість свого життя. Можливо, кардинальні зміни в кінці грудня відбудуться у сфері особистих відносин або в роботі. Але результат буде один - успіх неодмінно їх знайде.

Рак

Представникам цього знака варто пошукати баланс між особистим життям і роботою. В кінці грудня в їхньому житті можливі зміни в любові й варто використати цей час, щоб отримувати від життя і кохання більше задоволення.

Терези

У житті Терезів 2021 рік став справжнім переворотом. Ці зміни були довгоочікуваними. Але варто залишок грудня витратити на улюблену справу, оскільки це буде сприяти ефективності та успіху ще більше.

Водолій

Майже весь рік ви йшли до наміченої мети й зараз стоїте на порозі абсолютно нових відчуттів. Починайте насолоджуватися життям, у вас є шанс повністю перезавантажити своє життя і почати абсолютно нову главу в історії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі знаки Зодіаку, які у 2022 році вступлять в шлюб.

А також розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку рік чорного Тигра принесе багатство.

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