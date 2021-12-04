Астролог рассказала всем знакам Зодиака, как встретить Новый год, чтобы привлечь успех на целых 365 дней

Астролог в гороскопе на декабрь рассказала, как встретить Новый 2022 год, чтобы, во-первых, хорошо отпраздновать, а во-вторых, привлечь к себе удачу и успех на следующие 365 дней.
Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).
Астролог советует отметить Новый год с какими-нибудь людьми из "дальнего круга" - иностранцами или дальними братьями-сестрами, в поездке, заграницей или даже онлайн. Это поможет вам эмоционально перезагрузиться, чтобы в дальнейшем избежать серьезных проблем со здоровьем.
Вам эксперт рекомендует поберечь себя на праздники, чтоб не оказаться на больничной койке. Новый год лучше провести дома, уютно в интимной обстановке без всяких рисков и приключений, иначе придется расплачиваться либо деньгами, либо здоровьем.
Праздники вам лучше отметить с партнером по браку или бизнесу, клиентом или лучшим другом (подругой). Накануне Нового года вы можете почувствовать легкое недомогание, но непосредственно к праздникам организм стабилизируется, позволяя провести время с максимальной пользой.
Новый год хорошо провести с детьми либо на вечеринке, организованных светских мероприятиях и ресторанах. Позитивный настрой поможет обойти вероятные болезни и депрессивное состояние стороной.
Новогодние праздники лучше провести в кругу семьи, накануне постаравшись избавиться от негатива и выбросить из головы мрачные мысли, злость, гнев и досаду, а также отказаться от вредных привычек.
Новогодние праздники хорошо провести в поездке, среди друзей или братьев-сестер. Также можно пользуясь моментом отдохнуть где-нибудь за городом, бане или СПА. Включите "здоровый пофигизм" и настройтесь на все самое лучшее.
Новогодние праздники для Скорпионов - это время вкусной еды и непредвиденных растрат. Следите за кошельком, чтобы не накупить много ненужных подарков себе и родным. Займитесь закупками продуктов, украсьте дом, чтоб сделать его уютным. Еда приготовленная вами будет особенной, а если вы не умеете готовить, то забронируйте хороший ресторан на праздники.
Стрельцам астролог советует потратить часть сбережений на поощрительные подарки под елку вашим детям. А вам самим следует подготовиться к праздникам, посетив занятия по йоге или бассейн, чтобы снять нервное напряжение.
Новогодние праздники лучше отмечать в одиночестве или вдали от всех. Как ни странно, именно уединение поможет вам изгнать хандру, которая может стать причиной проблем со здоровьем.
Праздники вам следует отметить со своими покровителями, единомышленниками или с друзьями. Накануне следует придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться, не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе.
Праздники можно отметить на официальных мероприятиях, где вы будете приглашены либо с родственниками вашего партнера. А во избежание истощения организма и для поддержания его тонуса желательно побаловать его витаминными комплексами накануне.
Ранее Арина Артуровна также дала прогноз на декабрь для каждого знака Зодиака.