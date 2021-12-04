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Астролог розповіла всім знакам Зодіаку, як зустріти Новий рік, щоб привернути успіх на цілих 365 днів

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Субота 04 грудня 2021 05:30
Астролог розповіла всім знакам Зодіаку, як зустріти Новий рік, щоб привернути успіх на цілих 365 днів Фото: астролог розповіла, як зустріти Новий Рік (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог в гороскопі на грудень розповіла, як зустріти Новий 2022 рік, щоб, по-перше, добре відсвяткувати, а по-друге, привернути до себе удачу і успіх на наступні 365 днів.

Прогнозом з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Овен

Астролог радить відзначити Новий рік з якимись людьми з "далекого кола" - іноземцями або далекими братами-сестрами, в поїздці, закордоном або навіть онлайн. Це допоможе вам емоційно перезавантажитися, щоб надалі уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

Телець

Вам експерт рекомендує поберегти себе на свята, щоб не опинитися на лікарняному ліжку. Новий рік краще провести вдома, затишно в інтимній обстановці без всяких ризиків і пригод, інакше доведеться розплачуватися або грошима, або здоров'ям.

Близнюки

Свята вам краще відзначити з партнером по шлюбу або бізнесу, клієнтом або кращим другом (подругою). Напередодні Нового року ви можете відчути легке нездужання, але безпосередньо до свят організм стабілізується, дозволяючи провести час з максимальною користю.

Лев

Новий Рік добре провести з дітьми або на вечірці, організованих світських заходах і ресторанах. Позитивний настрій допоможе обійти ймовірні хвороби і депресивний стан.

Діва

Новорічні свята краще провести в колі сім'ї, напередодні постаравшись позбутися від негативу і викинути з голови похмурі думки, злість, гнів і досаду, а також відмовитися від шкідливих звичок.

Терези

Новорічні свята добре провести в поїздці, серед друзів або братів-сестер. Також можна користуючись моментом відпочити де-небудь за містом, лазні або СПА. Увімкніть "здоровий пофігізм" і налаштуйтеся на все найкраще.

Стрілець

Стрільцям астролог радить витратити частину заощаджень на заохочувальні подарунки під ялинку вашим дітям. А вам самим слід підготуватися до свят, відвідавши заняття з йоги або басейн, щоб зняти нервову напругу.

Скорпіон

Новорічні свята для Скорпіонів - це час смачної їжі і непередбачених розтрат. Стежте за гаманцем, щоб не накупити багато непотрібних подарунків собі і рідним. Займіться закупівлями продуктів, прикрасьте будинок, щоб зробити його затишним. Їжа приготована вами буде особливою, а якщо ви не вмієте готувати, то забронюйте хороший ресторан на свята.

Козеріг

Новорічні свята краще відзначати на самоті або далеко від усіх. Як не дивно, саме усамітнення допоможе вам вигнати нудьгу, яка може стати причиною проблем зі здоров'ям.

Водолій

Свята вам слід відзначити зі своїми покровителями, однодумцями або з друзями. Напередодні слід дотримуватися правильного розпорядку дня, висипатися, не допускати зайвих перевантажень, а також гуляти на свіжому повітрі.

Риби

Свята можна відзначити на офіційних заходах, де ви будете запрошені або з родичами вашого партнера. А щоб уникнути виснаження організму і для підтримки його тонусу бажано побалувати його вітамінними комплексами напередодні.

Раніше Аріна Артуровна також дала прогноз на грудень для кожного знака Зодіаку.

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