Астролог рассказала, кому ретроградный Меркурий точно принесет удачу

Овен

Возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми. Также вероятны звонки от бывших коллег или друзей детства. Появится шанс реализовать проект, о котором вы мечтали, но что-то вдруг помешало. Либо вы вернетесь на прежнее место работы.

Телец

Новые назначения и должности пока откладываются. Также перенесутся по времени командировки, путешествия и бракосочетание. Ближайшие три недели вам придется привыкать к тому, что придется постоянно что-то доказывать окружающим.

Близнецы

Большинство дел будет идти с пробуксовкой, сорвется оформление документов и переезд. Не расстраивайтесь – в феврале вы все наверстаете. А сейчас у вас удачный период для возобновления судебных процессов и подачи апелляции.

Рак

Займитесь погашением кредита, кредитных карт, сменой банка. На возвращение долгов пока не рассчитывайте. Будьте готовы к задержкам социальных выплат, алиментов и возврату налогов. А вот бывшие возлюбленные могут снова появиться на горизонте.

Лев

Старый проблемы снова дадут о себе знать. Возможно возобновление отношений с бывшим партнером. Может вы посмотрите другими глазами на старого знакомого или кого-то из вашего окружения и начнете с ним роман. Но будь осторожнее, тема разводов снова всплывет и остерегайтесь старых врагов.

Дева

У вас появится шанс переделать работу, в которой вы ранее наделали ошибок. Есть вероятность возвращения на старое место работы. Будут встречи с коллегами по старой работе или командировки в знакомые места. Займитесь здоровьем и пройдите обследование.

Весы

Проблемы с детьми выйдут на первый план и возникнет вопрос смены учебного заведения. Пополнение семейства пока не планируйте. Сейчас у вас удачное время для обследования организма. Возможно появление эксов, но лучше подумайте о возвращении к старому хобби.

Скорпион

Займитесь решением вопросов недвижимости, смены жилья или ремонтом. Могут нагрянуть в гости родственники, которые давно не давали о себе знать. Будьте готовы к переоформлению документов на жилье или завещания.

Стрелец

В ближайшие три недели вам стоит пройти техосмотр или переоформить машину. Покупку автомобиля и другой технике пока отложите. Будьте осторожны с посылками или файлами – могут потеряться. Родственники, с которыми было прервано общение, снова выйдут на связь.

Козерог

Самой актуальной темой станет финансовая. Возможно получение гонорара за давно выполненную работу или возврат старого долга. Некоторые проекты придется переделывать. Измените свой прайс или просите повышения. Конференции и встречи могут переноситься, а покупки планировать не стоит.

Водолей

Тема взаимоотношений станет серьезно вас заботить. Но начните с отношений с собой – поднимайте самооценку, смените прическу, начните диету, вернитесь в спортзал. Если у вас в планах примирение с бывшим партнером – не бойтесь выдвигать свои условия.

Рыбы

Астрологи вам обещают путешествие в дальнюю страну. Займитесь оформлением документов на смену места жительства и приобретением недвижимости. Поставьте точку в тех делах, которые уже давно начаты. Отдохните и займитесь своих организмом.