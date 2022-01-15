Астролог розповіла, кому ретроградний Меркурій точно принесе удачу

Овен

Можливі несподівані зустрічі зі старими знайомими. Також вірогідні дзвінки від колишніх колег або друзів дитинства. З'явиться шанс реалізувати проєкт, про який ви мріяли, але щось раптом завадило. Або ви повернетеся на колишнє місце роботи.

Телець

Нові призначення і посади поки відкладаються. Також перенесуться за часом відрядження, подорожі та одруження. Найближчі три тижні вам доведеться звикати до того, що доведеться постійно щось доводити оточуючим.

Близнюки

Більшість справ буде йти з пробуксовкою, зірветься оформлення документів і переїзд. Не турбуйтеся - в лютому ви все надолужите. А зараз у вас вдалий період для відновлення судових процесів і подачі апеляції.

Рак

Займіться погашенням кредиту, кредитних карт, зміною банку. На повернення боргів поки не розраховуйте. Будьте готові до затримок соціальних виплат, аліментів і повернення податків. А ось колишні кохані можуть знову з'явитися на горизонті.

Лев

Старий проблеми знову дадуть про себе знати. Можливе відновлення стосунків з колишнім партнером. Може ви подивіться іншими очима на старого знайомого або когось із вашого оточення і почнете з ним роман. Але будь обережніше, тема розлучень знову спливе й остерігайтеся старих ворогів.

Діва

У вас з'явиться шанс переробити роботу, в якій ви раніше наробили помилок. Є ймовірність повернення на старе місце роботи. Будуть зустрічі з колегами по старій роботі або відрядження в знайомі місця. Займіться здоров'ям і пройдіть обстеження.

Терези

Проблеми з дітьми вийдуть на перший план і виникне питання зміни навчального закладу. Поповнення сімейства поки не плануйте. Зараз у вас вдалий час для обстеження організму. Можлива поява ексів, але краще подумайте про повернення до старого хобі.

Скорпіон

Займіться розв'язанням питань нерухомості, зміни житла або ремонтом. Можуть нагрянути в гості родичі, які давно не давали про себе знати. Будьте готові до переоформлення документів на житло або заповіту.

Стрілець

У найближчі три тижні вам варто пройти техогляд або переоформити машину. Покупку автомобіля та іншої техніки поки відкладіть. Будьте обережні з посилками або файлами – можуть загубитися. Родичі, з якими було перервано спілкування, знову вийдуть на зв'язок.

Козоріг

Найактуальнішою темою стане фінансова. Можливе отримання гонорару за давно виконану роботу або повернення старого боргу. Деякі проєкти доведеться переробляти. Змініть свій прайс або просіть підвищення. Конференції та зустрічі можуть переноситися, а покупки планувати не варто.

Водолій

Тема взаємин стане серйозно вас турбувати. Але почніть з відносин з собою - піднімайте самооцінку, змініть зачіску, почніть дієту, поверніться в спортзал. Якщо у вас в планах примирення з колишнім партнером - не бійтеся висувати свої умови.

Риби

Астрологи вам обіцяють подорож в далеку країну. Займіться оформленням документів на зміну місця проживання і придбанням нерухомості. Поставте крапку в тих справах, які вже давно розпочаті. Відпочиньте і займіться своїм організмом.