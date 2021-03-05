Астролог назвала ключевые события марта, которые могут сильно изменить нашу жизнь

Ингрессия Марса в Близнецы

Это событие началось 4 марта и будет длиться до 23 числа. Периоду характерно очень много болтовни, но мало действий. В это время не ведитесь на обещание, все подкрепляйте документально.

Многие в этот период предпочитают больше обсуждать какие-то дела, проекты, распыляться на несколько дел сразу или брататься за все возможные проекты и не доводить до конца - в худшем случает, в лучшем - делегировать.

Прекрасное время для любых видов коммерции и трейдерства, для передачи информации, сплетен, пиара, рекламы и акций. Выводы в это время делаются очень быстро, часто необъективно и информация обрабатывается на поверхностном уровне.

Успешно будут проходить деловые поездки, новые наработки клиентской базы, переговоры и брейншторминги, ключевым моментом будет коллективное мышление и решение.

Связи завязываются достаточно быстро, но также легко и распадаются, можно попробовать усидеть на двух стульях сразу. Негативные аспекты этого периода - это суета, сумбур, нервозность, отсутствие стабильности и почвы под ногами, что как следствие порождает опоздания, ошибки, аварии, конфликты, ссоры и ДТП.

Главным рецептом этого периода будет - фильтрация информации, которую поглощает ваш мозг, с помощью этого вы сможете избежать многих проблем и ошибок.

Новолуние в Рыбах 13 марта

Новолуние пройдет в приятных, чувственно-духовных энергиях с некой ноткой дурмана. Аспект будет проходить в соединении со стеллиум планет - Солнцем, Нептуном и Венерой.

Это будет способствовать раскрытию творческого потенциала, музыке, искусству, всем сферам, где требуется фантазия, красота, вдохновение и интуиция. Также Венера отвечает за финансы, поэтому с 8 по 21 можно ожидать финансовый приток или финансовую помощь со стороны.

Будет возможность реализовать все тайные свои желания, поговорить на глубокие темы затронув самые тонкие струны своей души, признаться в чувствах человеку.

Энергии будут побуждать делать хорошие вещи, помогать ближним, заниматься благотворительностью. Но, с другой стороны, может быть нестабильное душевное состояние, все подвергается сомнению, энергии очень сильно колеблются, видоизменяются, как информация, так и события. Будут сниться вещие сны. В эти дни повышается восприимчивость к внешнему миру, новостям, очень легко поддаться чужому влиянию.

С 12 по 14 марта хорошо восстановить свою энергию на природе, возле воды, в SPA, можно заняться рыбалкой либо просто побыть в уединении и помечтать. Так вы сможете гармонизировать свой эмоциональный фон и в новый лунный месяц войти одухотворенным и вдохновленным.

Переход Меркурия в знак зодиака Рыбы

Транзит состоится 15 марта - он будет вносить значительные неясности и недочеты в переговорах, нести ложную информацию, сплетни, ревность и интриги, которые будут провоцировать вас на эмоции.

В этот период пойдет на пользу погружение в собственные мысли, поддать анализу происшедшие события и свои поступки, проверить свои чувства и чувства партнера. Но это может все происходить неэкологичными способами.

Также благоприятный период, чтоб настроить доверительные, душевные и очень близкие теплые отношения с партнерами, коллегами или интересующими вас людьми, при том, что внушаемость в этот период усилится втройне.

Негативной информации лучше избегать, так как она напрочь может засесть в вашу голову и со временем даже вызвать психологическое истощение. В это время повышаются любые зависимости от чего или кого-либо. Также может казаться, что вокруг все окутано тайной, мистическим умыслом и враньем.

Глубокая погруженность в себя, свои мысли, страдания и чувства могут мешать исполнению рабочих обязанностей и отвлекать от насущных проблем, поэтому не "уплывайте" слишком далеко в мир своих грез и мечтаний, так как это может повлечь еще большую неразбериху и запутанность в вашей жизни.

В это время сконцентрироваться вам поможет расслабляющая музыка, свечи и медитации, побалуйте себя приятными процедурами, например, арома-массажем.

Точка равноденствия, начало нового астрологического года

День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 12:37.

Март - очень романтичный месяц, месяц влюбленностей, чувственных эмоций, эмпатии, сострадания и мира иллюзий. Полная погруженность в себя, свои проблемы и эмоции. В целом этот месяц хорош для разного рода авантюр от бизнесовых и политических до любовных. Но в это время, скрытое часто становится явным.

Под влиянием водных стихий люди становятся более мягкими, добрыми, сентиментальными и поэтому есть опасность манипуляций и лжи. До 20 марта будет немного стремлений что-либо делать, так как будет одолевать лень и желание помечтать.

После 20-го - вступят в силу более агрессивные, предприимчивые энергии, когда эти мечты захочется реализовать на деле, тобишь пора действовать, а не лежать на диване.

Переход Солнца в знак Зодиака Овен 20 марта

Это точка весеннего равноденствия и начало астрологического года. Водные меланхолические и душевные энергии сменяются огненными, быстрыми и резкими. Все просыпается и набирает скорость. Возрастает энтузиазм, хватка, агрессивность и неистовое чувство новизны. Энергия проявляется в тяге к завоеванию вершин, лидерству, желанию главенствовать в своей компании или коллективе.

В этот период будет чувствоваться прилив энергии, активности, люди нерешительные станут более уверенными, волевыми, властными, а уверенные и так в себе - более агрессивными, появятся честолюбивые амбиции. Усиливается желание быть самостоятельными и независимыми, могут проявиться организаторские способности.

Начинается благоприятное время для одержимых людей, для тех, кто умеет быстро принимать решения, для предпринимательства, военных структур, правоохранительных органов.

Ингрессия Венеры в знак Зодиака Овен

Событие будет происходить с 21 марта по 14 апреля. Оно повысит чувственность, сексуальность, эмоции нетерпеливые горячие, которые требуют немедленной реализации желаний. Можно и нужно действовать, но с холодным умом и без лишней импульсивности. Это касается и бизнеса, и личных отношений, иначе можно наделать ошибок из-за своей глупости и ограниченности виденья всей картины.

В такой период деньги тратятся быстро, импульсивно, без предварительных расчетов и целесообразности, просто на то, что в данный момент захотелось. В общении с людьми возрастает хамство, невежество, нетерпимость к глупости и фамильярности. Особенно болезненно будут восприниматься колкости, сарказм, оскорбления и унижение достоинств человека. Большая вероятность ссор из-за импульсивности, резкости, ревности, безответных чувств.

Такая Венера одержима объектом любви и готова на все, лишь бы завладеть и записать в свою собственность "свое обожание". Гордость, субординация и чувство такта это не про нее, она предпочитает без прелюдий сразу переходить к делу. Чувства и поведение некоторых людей могут выставляться на показ, быть чересчур наигранными и вульгарными.

Отношения, завязанные на таких аспектах могут быть яркие, запоминающееся, но быстро перегорающие и теряющие интерес к друг другу, в основном это отношения без каких-либо условностей и перспектив или основанные только на сексуальном влечении друг к другу.

Но в существующих уже отношениях такие аспекты могут привнести новизну ощущений, огонь и страсть. Люди робкие и скромные в это время почувствуют себя увереннее в своей привлекательности и начнут сами проявлять инициативу. В целом это благоприятное время для любых инициатив и принятия их.

Полнолуние в Весах 28 марта

Полнолуние состоится в 20:48. Оно высветит все проблемы и нюансы, которые имеются у вас в партнерских отношениях (личных, бизнесовых, семейных), так как в этот период буду хорошо видны минусы и плюсы любой ситуации. И решения этих проблем будут приходить через дипломатию, консенсус и удовлетворение обеих сторон.

Уберите свой эгоцентризм и прислушайтесь к партнеру. И тогда полнолуние поможет указать вам, с кем вам стоит вести совместные проекты, с кем и как выстраивать долгосрочные перспективные отношения, каким образом выстроить командную роботу.

Отличное время, чтоб уменьшить дозу формальности, проявить аристократизм, хорошие манеры, посоветоваться с коллегами или компетентными людьми в своей отрасли.

Не стоит провоцировать конфликты, проявлять недоброжелательность, эгоизм и хамство, так как это будет чревато срывом сделок и планов. Даже у заядлых грубиянов в это время появится готовность к диалогу.