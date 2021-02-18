Арктические морозы и резкое потепление: украинцев ждет сильный перепад погоды

Диденко рассказала, что ближайшая ночь будет очень холодной во всех областях Украины, но будет сухо.

"В ближайшую ночь отсутствие осадков и атмосферные проявления при мерцающих звездах позволят столбикам термометров опуститься до -20 -26 градусов. В западных областях (кроме Волыни и Ровно), в Днепропетровской области, в Кропивницком с районами и на Востоке Украины прогнозируется ночью -14 -20 градусов. В южной части и на Закарпатье -9 -15 градусов", - сообщила синоптик.

В пятницу, 19 февраля, температура воздуха снова пойдет вверх, но местами налетит штормовой ветер и будет идти снег.

"Что завтра днем? Температура воздуха будет колебаться в пределах -7 -12 градусов, на Западе и Юге -1 -7 градусов. 19 февраля осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег з метелями. Там будет сильный ветер", - предупредила Диденко.

Карта погоды

В Киеве завтра будет очень холодно, но сухо. Снег закончится к ночи.

"В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. Сегодня фронт не имел в целях ничего серьезного, но все-таки всунулся, испортил мне прогноз и решил в Киеве насыпать снова снега. Но северный антициклон его вытеснит завтра и ночное ясное небо позволит градусам щипаться и кусаться серьезно – ночью в столице -18 -22 градуса, на околицах – ниже. Днем 19 февраля в Киеве прогнозируется около -10 градусов", - сообщила синоптик и добавила, что далее украинцев ждет долгожданная оттепель и потепление.

"А далее начнется оттепель и потепление до "плюсов". И хотя ситуация будет непростой – все же резкая смена погоды, но вся эта морозная темная грустная тревога тяжелых февральских дней приближает нас наступающим потеплением к весне", - резюмировала синоптик.