Арктичні морози і різке потепління: українців чекає сильний перепад погоди

Діденко розповіла, що найближча ніч буде дуже холодною в усіх областях України, але буде сухо.

"У найближчу ніч відсутність опадів і атмосферні прояви при мерехтливих зорях дозволять стовпчиках термометрів опуститися до -20 -26 градусів. У західних областях (крім Волині та Рівного), у Дніпропетровській області, Кропивницькому з районами та на Сході України прогнозується вночі -14 -20 градусів. У південній частині та на Закарпатті -9 -15 градусів", - повідомила синоптик.

У п'ятницю, 19 лютого, температура повітря знову піде вгору, але місцями налетить штормовий вітер і буде йти сніг.

"Що завтра вдень? Температура повітря буде коливатися в межах -12 -7 градусів, на Заході та Півдні -1 -7 градусів. 19 лютого опади в Україні малоймовірні, лише вночі у Приазов'ї пройде сніг з хуртовинами. Там буде сильний вітер", - попередила Діденко.

Карта погоди

У Києві завтра буде дуже холодно, але сухо. Сніг закінчиться до ночі.

"В Києві в п'ятницю буде переважати суха погода. Сьогодні фронт не мав в цілях нічого серйозного, але все-таки впхався, зіпсував мені прогноз і вирішив у Києві знову насипати снігу. Але північний антициклон його витіснить завтра і нічне ясне небо дозволить градусам щипатися і кусатися серйозно – вночі у столиці -18 -22 градуси, на околицях – нижче. Вдень 19 лютого в Києві прогнозується близько -10 градусів", - повідомила синоптик і додала, що далі українців чекає довгоочікувана відлига і потепління.

"А далі почнеться відлига і потепління до "плюсів". І хоча ситуація буде непростою – все ж різка зміна погоди, але вся ця морозна темна сумна тривога важких лютневих днів наближає нас наступаючим потеплінням до весни", - резюмувала синоптик.