Арктические морозы и резкое потепление: украинцев ждет сильный перепад погоды

Погода в Украине в ближайшие дни порадует резким потепление, но до этого стране придется пережить одну из самых холодных ночей этой зимы. Местами температура опустится ниже 25 градусов мороза.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни и предупредила о резком перепаде. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Диденко рассказала, что ближайшая ночь будет очень холодной во всех областях Украины, но будет сухо.

"В ближайшую ночь отсутствие осадков и атмосферные проявления при мерцающих звездах позволят столбикам термометров опуститься до -20 -26 градусов. В западных областях (кроме Волыни и Ровно), в Днепропетровской области, в Кропивницком с районами и на Востоке Украины прогнозируется ночью -14 -20 градусов. В южной части и на Закарпатье -9 -15 градусов", - сообщила синоптик.

В пятницу, 19 февраля, температура воздуха снова пойдет вверх, но местами налетит штормовой ветер и будет идти снег.

"Что завтра днем? Температура воздуха будет колебаться в пределах -7 -12 градусов, на Западе и Юге -1 -7 градусов. 19 февраля осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег з метелями. Там будет сильный ветер", - предупредила Диденко.

Карта погоды

В Киеве завтра будет очень холодно, но сухо. Снег закончится к ночи.

"В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. Сегодня фронт не имел в целях ничего серьезного, но все-таки всунулся, испортил мне прогноз и решил в Киеве насыпать снова снега. Но северный антициклон его вытеснит завтра и ночное ясное небо позволит градусам щипаться и кусаться серьезно – ночью в столице -18 -22 градуса, на околицах – ниже. Днем 19 февраля в Киеве прогнозируется около -10 градусов", - сообщила синоптик и добавила, что далее украинцев ждет долгожданная оттепель и потепление.

"А далее начнется оттепель и потепление до "плюсов". И хотя ситуация будет непростой – все же резкая смена погоды, но вся эта морозная темная грустная тревога тяжелых февральских дней приближает нас наступающим потеплением к весне", - резюмировала синоптик.