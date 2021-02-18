Арктичні морози і різке потепління: українців чекає сильний перепад погоди

Погода в Україні найближчими днями порадує різким потепління, але до цього країні доведеться пережити одну із самих холодних ночей цієї зими. Місцями температура опуститься нижче 25 градусів морозу.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає на українців найближчими днями та попередила про різкий перепад. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Діденко розповіла, що найближча ніч буде дуже холодною в усіх областях України, але буде сухо.

"У найближчу ніч відсутність опадів і атмосферні прояви при мерехтливих зорях дозволять стовпчиках термометрів опуститися до -20 -26 градусів. У західних областях (крім Волині та Рівного), у Дніпропетровській області, Кропивницькому з районами та на Сході України прогнозується вночі -14 -20 градусів. У південній частині та на Закарпатті -9 -15 градусів", - повідомила синоптик.

У п'ятницю, 19 лютого, температура повітря знову піде вгору, але місцями налетить штормовий вітер і буде йти сніг.

"Що завтра вдень? Температура повітря буде коливатися в межах -12 -7 градусів, на Заході та Півдні -1 -7 градусів. 19 лютого опади в Україні малоймовірні, лише вночі у Приазов'ї пройде сніг з хуртовинами. Там буде сильний вітер", - попередила Діденко.

Карта погоди

У Києві завтра буде дуже холодно, але сухо. Сніг закінчиться до ночі.

"В Києві в п'ятницю буде переважати суха погода. Сьогодні фронт не мав в цілях нічого серйозного, але все-таки впхався, зіпсував мені прогноз і вирішив у Києві знову насипати снігу. Але північний антициклон його витіснить завтра і нічне ясне небо дозволить градусам щипатися і кусатися серйозно – вночі у столиці -18 -22 градуси, на околицях – нижче. Вдень 19 лютого в Києві прогнозується близько -10 градусів", - повідомила синоптик і додала, що далі українців чекає довгоочікувана відлига і потепління.

"А далі почнеться відлига і потепління до "плюсів". І хоча ситуація буде непростою – все ж різка зміна погоди, але вся ця морозна темна сумна тривога важких лютневих днів наближає нас наступаючим потеплінням до весни", - резюмувала синоптик.