Антициклон принесет в Украину тепло до +25 и вытеснит грозы: синоптики дали прогноз

Центральный в центральных областях

В Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем около +17...+20 градусов.

В Черкасской области будут дожди и грозы. Столбики термометров днем покажут около +16...+19 градусов.

В Днепропетровской области будет облачно и дождливо, но тепло - днем температура воздуха ожидается +19...+22 градусов.

Погода в западных регионах

Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем около +15...+19 градусов.

На Закарпатье тоже существенные осадки не прогнозируются. Столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов.

Погода на Севере Украины

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха около +16...+19 градусов.

В Сумской области дожди маловероятны, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут около +17...+20 градусов.

Погода в восточных регионах

В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем +21...+24 градусов.

В Луганской и Донецкой областях - без существенных дождей. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

Погода на Юге Украины

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха около +17...+21 градуса.

В Херсонской области - дожди маловероятны. Потеплеет до +24 градусов.

В Запорожской области и Крыму переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем около +22...+25 градусов.