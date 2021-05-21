Антициклон принесе в Україну тепло до +25 і витіснить грози: синоптики дали прогноз

Погода в Україні завдяки впливу антициклону Vesna, який рухається із заходу і витісняє циклон, забезпечить у п'ятницю, 21 травня, теплу синоптичну обстановку переважно без опадів. Грозові дощі можуть бути тільки місцями в центральних регіонах.
Про це розповіли синоптики на сайті Meteoprog.
У Вінницькій, Полтавській та Кіровоградській областях очікує мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень близько +17...+20 градусів.
У Черкаській області будуть дощі та грози. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +16...+19 градусів.
У Дніпропетровській області буде хмарно і дощитиме, але тепло - вдень температура повітря очікується +19...+22 градусів.
У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень близько +15...+19 градусів.
На Закарпатті теж суттєві опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +20 градусів.
У Київській, Житомирській та Чернігівській областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря близько +16...+19 градусів.
У Сумській області дощі малоймовірні, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть близько +17...+20 градусів.
У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень + 21...+24 градусів.
У Луганській і Донецькій областях - без істотних дощів. Стовпчики термометрів піднімуться до +25 градусів.
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря близько +17...+21 градуса.
В Херсонській області - дощі малоймовірні. Потеплішає до +24 градусів.
У Запорізькій області та Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вдень близько + 22...+25 градусів.
Раніше повідомлялося, що синоптики Укргідрометцентру показали нові карти погоди, і розповіли, що скоро в Україні сильно похолодає.
Також ми писали про те, що Мелітополь засипало великим градом - розміром з пельмені.