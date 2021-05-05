Антициклон принесет в Украину тепло до +21: синоптики порадовали прогнозом

Погода в Украине в среду, 5 мая, будет теплая и преимущественно без осадков, а синоптическая ситуация в стране будет определяться влиянием антициклона Труди (TRUDI).

Отмечается, что практически всю территорию Украины "накроет" поле высокого атмосферного давления.

Так, дождливая погода ожидается только в Закарпатской области (впрочем, осадки будут незначительными).

На всей остальной части страны будет преобладать сухая теплая погода.

Метеокарта погоды в Украине 5 мая (фото: facebook.com/UkrHMC)

Ожидается довольно спокойный ветер, сила его составит от 5 до 10 метров в секунду, направление: западное, юго-западное.

Температура воздуха 5 мая в темное время суток прогнозируется около +1... +6 градусов, в большинстве областей, кроме крайнего Юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 градусов.

В дневное время столбики термометров покажут около +16... +21 градус.

Карта погоды в Украине 5 мая (фото: facebook.com/UkrHMC)