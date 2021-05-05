ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Антициклон принесе в Україну тепло до +21: синоптики порадували прогнозом

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 07:05
Антициклон принесе в Україну тепло до +21: синоптики порадували прогнозом Колаж РБК-Україна: погода в Україні принесе потепління
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в середу, 5 травня, буде тепла і переважно без опадів, а синоптична ситуація в країні визначатиметься впливом антициклону Труді (TRUDI).

Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Зазначається, що практично всю територію України "накриє" поле високого атмосферного тиску.

Так, дощова погода очікується тільки в Закарпатській області (втім, опади будуть незначними).

На всій іншій частині країни переважатиме суха тепла погода.

Антициклон принесе в Україну тепло до +21: синоптики порадували прогнозом

Метеокарта погоди в Україні 5 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Очікується досить спокійний вітер, сила його складе від 5 до 10 метрів на секунду, напрямок: західний, південно-західний.

Температура повітря 5 травня в темний час доби прогнозується близько +1... +6 градусів, у більшості областей, крім крайнього Півдня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 градусів.

У денний час стовпчики термометрів покажуть близько +16... +21 градус.

Антициклон принесе в Україну тепло до +21: синоптики порадували прогнозом

Карта погоди в Україні 5 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Раніше ми писали про те, що народний синоптик шокував прогнозом на травень і запевнив, що температура "дуже здивує".

Нагадаємо також, що згідно з прогнозом синоптиків, найближчими днями в Україну прийдуть грози з дощами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Великдень 2022: коли святкуватимуть православні та католики
Великдень 2022: коли святкуватимуть православні та католики