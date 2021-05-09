Антициклон порадует украинцев теплой погодой, но без гроз не обойдется: где пройдут осадки
Погода в Украине в воскресенье, 9 мая, станет довольно солнечной благодаря антициклону, который прогонит с территории страны осадки: на большей части Украины будет ясно и малооблачно, а температура воздуха начнет повышаться. Впрочем, в некоторых регионах еще ожидаются грозы и заморозки.
Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog.
Погода в центральных регионах 9 мая
В Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем около +13... +16 градусов.
В Полтавской области - без дождей, малооблачно. Столбики термометров днем будут колебаться между +12 и +15 градусами.
Погода на Западе Украины 9 мая
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в дневное время около +15... +19 градусов.
В Волынской и Тернопольской областях тоже без дождей. Столбики термометров днем покажут около +14... +17 градусов.
В Ровенской и Хмельницкой областях без осадков, небольшая облачность. Температура воздуха днем составит около +13... +16 градусов.
На Закарпатье тоже без дождей, малая облачность. Столбики термометров днем покажут +17... +20 градусов.
Погода в северных регионах 9 мая
В Киевской и Житомирской областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +13... +16 градусов.
В Черниговской и Сумской областях без дождей, тоже небольшая облачность. Столбики термометров днем будут колебаться между +12... +15 градусами.
Погода в восточных регионах 9 мая
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь, грозы. Температура воздуха днем ожидается около +12...+16 градусов.
Погода на Юге Украины 9 мая
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров днем покажут около +15... +18 градусов.
В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит около +14... +17 градусов.
В Крыму тоже без дождей, будет небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается около +14... +17 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики предупреждали о заморозках даже во второй половине мая в своих прогнозах на последний месяц весны.
Напомним, перед этим синоптик Наталка Диденко рассказала, когда на смену "мокрому" похолоданию придет тепло до +22 градусов.