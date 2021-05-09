Антициклон порадує українців теплою погодою, та без гроз не обійдеться: де пройдуть опади

Погода в Україні в неділю, 9 травня, стане досить сонячною завдяки антициклону, який прожене з території країни опади: на більшій частині України буде ясно і малохмарно, а температура повітря почне підвищуватися. Втім, в деяких регіонах ще очікуються грози та заморозки.

Такий прогноз дали синоптики на сайті Meteoprog .

Погода в центральних регіонах 9 травня

У Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вдень близько +13... +16 градусів.

У Полтавській області - без дощів, малохмарно. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться між +12 та +15 градусами.

Погода на Заході України 9 травня

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях невелика хмарність, без опадів. Температура повітря в денний час близько +15... +19 градусів.

У Волинській та Тернопільській областях теж без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +14... +17 градусів.

У Рівненській та Хмельницькій областях без опадів, невелика хмарність. Температура повітря вдень становитиме близько +13... +16 градусів.

На Закарпатті теж без дощів, мала хмарність. Стовпчики термометрів вдень покажуть + 17... +20 градусів.

Погода в північних регіонах 9 травня

У Київській та Житомирській областях невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вдень + 13... +16 градусів.

У Чернігівській та Сумській областях без дощів, теж невелика хмарність. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться між +12... +15 градусами.

Погода в східних регіонах 9 травня

У Харківській, Луганській та Донецькій областях буде дощ, грози. Температура повітря вдень очікується близько +12...+16 градусів.

Погода на півдні України 9 травня

В Одеській області невелика хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть близько +15... +18 градусів.

У Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +14... +17 градусів.

У Криму теж без дощів, буде невелика хмарність. Температура повітря вдень очікується близько +14... +17 градусів.