Антисанитария, сараи и "секс ради рыбы": жуткие условия жизни в африканской стране показали на видео

Кадр из нового выпуска шоу "Орел и Решка"

Уганда - бедная страна на востоке Африки, которая известна благодаря настоящему чуду света - озеру Виктория. В этот красивый, но бедный край отправилась команда тревел-шоу "Орел и Решка", которое показывают на Новом канале.

В новом выпуске ведущему Антону Зайцеву удалось провести уик-энд с безлимитной карточкой и увидеть все положительные стороны Уганды, а вот Василиса Хвостова со 100 долларами в кармане вынуждена была познакомиться с другой, не очень приятной стороной страны. Одной из точек, которые она посетила, стал остров рыбаков Кими.

Ведущую "Орла и Решки" шокировала Уганда (фото: пресс-служба Нового канала)

"Плыла я туда на лодке, поэтому издалека все выглядело прикольно - птички летают, маленькие домики, много рыбацких лодок. Но как только подплываешь ближе, открывается ужасная картина - развалины, антисанитария, гадкий запах", - говорит ведущая.

Василиса познакомилась с женщиной, которая и работает, и живет в одном доме. Хотя и домом назвать это сложно... Там нет мебели, даже стола, кроватью служит матрас, пищу готовят на углях в кладовке.

"Потом я пошла прогуляться по острову. По периметру берега пришвартованы рыбацкие лодки, внутри друг на друге стоят полуразвалившиеся сараи, где живут люди, бегают дети, гуляют куры, повсюду мусор. Но, если присмотреться, на острове есть все, что и в любом городе: рынок, школа, бар с бильярдом, а также кинотеатр, где одновременно показывают на двух телевизорах боевик и футбол. Просто выглядит оно все бедно", - рассказывает ведущая.

Уганда шокировала ведущую "Орла и Решки" жуткими условиями жизни (фото: пресс-служба Нового канала)

Вся жизнь на острове строится вокруг рыбной промышленности. Рыбалка там считается очень престижной профессией, ведь в день человек может заработать до пяти долларов - огромные деньги для Уганды. Правда, заработок они сразу пропивают в баре или тратят на "продажную любовь".

"У нас здесь очень много проституток. Они выбрали эту профессию, потому что не хотят тяжело работать. В Уганде есть даже понятие "секс ради рыбы" - женщины вступают с мужчинами в сексуальные отношения, чтобы получить пищу. К сожалению, на острове почти каждый третий - больной ВИЧ. Рыбаки делают все, что хотят. Они могут иметь до шести женщин в день и затем возвращаются в семью. В результате - болезни, инфекции и нищета", - рассказала ведущей знакомая африканка.

Показатели смертности в Уганде - одни из самых высоких в мире. Из тысячи новорожденных умирает 67. А взрослые здесь даже не доживают до 40 лет. Врачи с материка приезжают раз в восемь месяцев, а плыть в больницу - очень дорого для местных.

"Через час пребывания на острове Кими уже хочется отсюда сбежать. Сплошная беднота и безнадежность. Понаблюдав хоть немного, начинаешь еще больше ценить, где и как ты живешь", - делится Василиса.

В шоу "Орел и Решка" показали жизнь в Уганде

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