Антисанітарія, сараї і "секс заради риби": страшні умови життя в африканській країні показали на відео

Кадр з нового випуску шоу "Орел і Решка"

Уганда - бідна країна на сході Африки, яка відома завдяки справжньому диву світу - озера Вікторія. В цей вродливий, але бідний край вирушила команда тревел-шоу "Орел і Решка", який показують на Новому каналі.

У новому випуску ведучому Антону Зайцеву вдалося провести уїк-енд з безлімітною карткою і побачити всі позитивні сторони Уганди, а ось Василіса Хвостова зі 100 доларами в кишені змушена була познайомитися з іншою, не дуже приємною стороною країни. Однією з точок, які вона відвідала, став острів рибалок Кімі.

Ведучу "Орла і Решки" шокувала Уганда (фото: пресслужба Нового каналу)

"Пливла я туди на човні, тому здалеку все виглядало прикольно - пташки літають, маленькі будиночки, багато рибальських човнів. Але як тільки підпливаєш ближче, відкривається жахлива картина - руїни, антисанітарія, бридкий запах", - говорить ведуча.

Василіса познайомилася з жінкою, яка працює, і живе в одному домі. Хоча і домом назвати це складно... Там немає меблів, навіть столу, ліжком служить матрац, їжу готують на вугіллі в коморі.

"Потім я пішла прогулятися по острову. По периметру берега пришвартовані рибальські човни, всередині один на одному стоять напівзруйновані сараї, де живуть люди, бігають діти, гуляють кури, всюди сміття. Але, якщо придивитися, на острові є все, що і в будь-якому місті: ринок, школа, бар з більярдом, а також кінотеатр, де одночасно показують на двох телевізорах бойовик і футбол. Просто виглядає воно все бідно", - розповідає ведуча.

Уганда шокувала ведучу "Орла і Решки" жахливими умовами життя (фото: пресслужба Нового каналу)

Вся життя на острові крутиться навколо рибної промисловості. Рибалка там вважається дуже престижною професією, адже в день людина може заробити до п'яти доларів - величезні гроші для Уганди. Правда, заробіток вони відразу пропивають в барі або витрачають на "продажну любов".

"У нас тут дуже багато повій. Вони обрали цю професію, тому що не хочуть тяжко працювати. В Уганді є навіть поняття "секс заради риби" - жінки вступають з чоловіками в сексуальні відносини, щоб отримати їжу. На жаль, на острові майже кожен третій хворий на ВІЛ. Рибалки роблять все, що хочуть. Вони можуть мати до шести жінок в день і потім повертаються в сім'ю. В результаті - хвороби, інфекції і злидні", - розповіла ведучій знайома африканка.

Показники смертності в Уганді - одні з найвищих у світі. З тисячі новонароджених помирає 67. А дорослі тут навіть не доживають до 40 років. Лікарі з материка приїжджають раз на вісім місяців, а плисти в лікарню - дуже дорого для місцевих.

"Через годину перебування на острові Кімі вже хочеться звідси втекти. Суцільна біднота і безнадія. Поспостерігавши хоч трохи, починаєш ще більше цінувати, де і як ти живеш", - ділиться Василіса.

В шоу "Орел і Решка" показали життя в Уганді

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