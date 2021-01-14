Ани Лорак шокировала кардинальной сменой внешности

Ани Лорак задумалась о переменах во внешности и примерила на себя образ блондинки. Артистка решила шокировать своих поклонников и поинтересовалась их мнением.

Так, на фото в Instagram-stories Каролина показала себя в парике с белыми, практически седыми, неопрятно уложенными локонами.

"Что скажете?" - поинтересовалась Ани Лорак.

Ани Лорак примерила на себя образ блондинки (скрин: instagram.com/stories/anilorak)

Отметим, что Каролина довольно консервативна относительно цвета волос. Она меняет тон (светлее - темнее), длину, укладку, но на кардинальные перемены не решается. Кто знает, возможно пришло время экспериментов.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поразила поклонников, показав совместное фото с погибшим на войне старшим братом.

Также мы сообщали, что в семье Ани Лорак появился "новый член семьи", о котором давно мечтала ее дочь София.

Тем временем экс-муж Ани Лорак времени не теряет и зажигает с новой пышногрудой 24-летней возлюбленной, с которой недавно отдыхал в Турции.