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Ани Лорак отменила концерты в РФ, но едет с туром по Германии

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Светлана Мащенко

Уроженка Черновицкой области Ани Лорак, которая умалчивает войну в Украине, отменила концерты в РФ, однако как ни в чем ни бывало планирует проехаться туром по городам Германии и Чехии.

Об этом говорится на официальном сайте певицы.

Как говорится в афише Каролины, "одна из самых востребованных певиц современности - Ани Лорак - отправляется в долгожданный концертный тур!"

Название программы - THE BEST и показать ее она планирует в Праге (Чехия), а также в немецких городах Гамбург, Лемго, Оффенбах, Альтеттинг и других уже в октябре и ноябре 2022 года. Стоимость билета от 35 до 149 евро.

Интересно, что ранее Ани Лорак планировала выступить в Санкт-Петербурге 2 марта. До конца марта артистка должна была показать свои таланты в других городах РФ: Воронеже, Ростове, Сочи и др. Впоследствии, с началом войны, эти планы были отменены.

Позже артистка планировала концерты уже 28 апреля в Москве и 26 июня в Санкт-Петербурге. И опять же их пришлось отменить.

А еще в январе артистка планировала гастроли по украинским городам на май: Харьков, Запорожье, Херсон. Конечно, эти планы тоже она отменила.

Похоже, война в Украине, не дает Каролине работать...

Ани Лорак в первой строке сайта TheyLoveWar (они любят войну)

Его можно просмотреть по ссылке здесь. На сайте показаны артисты, общественные деятели, политики. Они делятся на несколько категорий: поддержка, по умолчанию, молчаливая поддержка агрессора, пропаганда.

Ане Лорак присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима".

Ранее мы писали, что звезду Ани Лорак на Аллее Славы в Черновцах официально отправили за "русским кораблем".

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Ани Лорак